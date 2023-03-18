Тюменцы сообщают о сбоях в работе «ВКонтакте»

По данным сервиса Brand Analytics, пик перебоев в режиме работы «ВКонтакте» пришелся сегодня на 11:44 утра местного времени. Большая часть сообщений о проблемах поступила от жителей Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. При этом у 85% пользователей сеть вообще не работала, 8% не могли отправить сообщения, у 5% не открывали приложения.