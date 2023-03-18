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Published Сегодня, 08:29

Modified Сегодня, 08:31

Updated Сегодня, 08:31

Тюменцы сообщают о сбоях в работе «ВКонтакте»

18 марта 2023, 08:29
Фото: ЧС Тюмень

Тюменцы сообщают о сбоях в работе социальной сети «ВКонтакте»

Жители Тюмени сообщают о сбоях в работе социальной сети «ВКонтакте». По словам пользователей, не загружается лента сообщений. Также имеются проблемы с отправкой сообщений. Остальные сервисы работают в обычном режиме.
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Тюмень

По данным сервиса Brand Analytics, пик перебоев в режиме работы «ВКонтакте» пришелся сегодня на 11:44 утра местного времени. Большая часть сообщений о проблемах поступила от жителей Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. При этом у 85% пользователей сеть вообще не работала, 8% не могли отправить сообщения, у 5% не открывали приложения.

Ранее «Наш Город» писал, что в начале марта жители Тюмени из-за сбоев в работе терминалов. Горожане сообщали о том, что не могли расплатиться за покупки в продуктовых магазинах.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Социальные сети#Тюмень#Тюменская область
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