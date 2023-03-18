Тюменский военнослужащий пытается добиться обещанных выплат

Posted Сегодня, 04:24
Published Сегодня, 04:24
Modified Сегодня, 04:26
Updated Сегодня, 04:26
Губернаторская выплата в размере 100 тысяч рублей была выплачена вовремя. Но после этого в течение двух месяцев военный не получал денежного довольствия. Только после многочисленных обращений в военкомат, военную прокуратуру, Министерство обороны зарплата стала поступать на карту.
За сентябрь тюменцу выплатили 16 тысяч 810 рублей, за октябрь — 18 тысяч 437рублей, за ноябрь 19 тысяч 895, за декабрь 19 тысяч 322 и президентские 67 тысяч 658 рублей, за январь — 20 тысяч рублей.
«Контракт у сына закончился 2 января 2023 года, домой его не отпустили. Воевал ещё январь и половину февраля. В отпуск домой приехал 22 февраля, а после негоа вернулся в воинскую часть в Чебаркуль и начал требовать свои боевые деньги ежемесячные 195 тысяч рублей, которые он должен был получать за СВО — президент обещал, что их будут получать все военнослужащие. Офицеры в части сказали — „жди, получишь“. Сколько ждать, он и так полгода ждёт и ни каких сдвигов нет, а они одно говорят -"жди, получишь». Он на нервах психанул и уехал домой в Тюмень, теперь ему грозит статья за дезертирство. Если его осудят, как выходит, за дезертирство, то будет и смех и грех.....он сам пошёл добровольцем, честно воевал за Родину, ему за это не платили и ещё за это же посадят», — написала мама контрактника в социальных сетях.
По ее словам, сын не против вернуться на СВО, но только если будут достойно платить — у него двое детей в 6 и 2 классе, ипотека, кредиты.
В комментариях под постом тюменцы отметили, что, к сожалению, военному действительно может грозить статья за дезертирство, поскольку он самовольно покинул расположение.
«В связи с СВО контракты продлеваются автоматически. У меня друг контрактник. Говорит, отпустят только если получил травму. В других случаях не расторгают контракт пока СВО не закончится, и мобилизованные не вернутся по домам. А по выплатам пишите в администрацию президента, в военную прокуратуру, РЦ МО», — написала Вика А.
Также горожане отметили, что уже не в первый раз слышат истории о том, что добровольцам не выплачивают суммы, о которых изначально шла речь. И обратились к губернатору Тюменской области Александру Моору с просьбой обратить внимание на данную проблему.
«А наш губернатор что скажет? Отстоит ли земляка-героя? Вот это вопрос достойный рассмотрения. Где деньги интересно тоже», — отметил Денис Н.
Ранее «Наш Город» писал, что Следственный комитет Тюменской области начал проверку по факту непредоставления нового жилья ветерану боевых действий в Афганистане. Тюменец ждет дом порядка 30 лет.