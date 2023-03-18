Тюменских школьников обучают цифровой гигиене

Posted 18 марта 12:02
Published 18 марта 12:02
Modified Сегодня, 23:10
Updated Сегодня, 23:10
Разбившись на команды, ребята смогли показать свои знания в вопросах, связанных с интернет-безопасностью. Они выполнили ряд заданий, касающихся грамотного пользования «всемирной паутиной». В том числе ребята продемонстрировали умение противодействовать мошенничеству, правильно создавать сложный пароль, грамотно передавать в сети личные данные и заполнять профиль пользователя. Также подростки решали проблемы со взломом личных аккаунтов, а также изучали риски, связанные с переходом по непроверенным ссылкам.
Благодаря полученным в игровой форме знаниям, юные участники проекта «Ступени» поняли, как действовать в сложных ситуациях. В завершение игры начинающие интернет-пользователи стали более уверенными в своих силах.
Напомним, в Тюменской области уделяется большое внимание информационной безопасности жителей региона. Для этого организуются и проводятся специальные занятия, на которых слушатели учатся цифровой гигиене. Такие уроки есть как для детей, так и для взрослых и даже для пенсионеров. «Продвинуть» интернет-навыки можно на курсах программы «Расширяя горизонты» регионального проекта «Кадры для цифровой экономики».