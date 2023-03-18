Тюменских школьников обучают цифровой гигиене

Напомним, в Тюменской области уделяется большое внимание информационной безопасности жителей региона. Для этого организуются и проводятся специальные занятия, на которых слушатели учатся цифровой гигиене. Такие уроки есть как для детей, так и для взрослых и даже для пенсионеров. «Продвинуть» интернет-навыки можно на курсах программы «Расширяя горизонты» регионального проекта «Кадры для цифровой экономики».