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Posted Сегодня, 15:40

Published Сегодня, 15:40

Modified Сегодня, 16:15

Updated Сегодня, 16:15

Тюменец помочился в одном из домов в центре города

18 марта 2023, 15:40
Фото: 1MI

Тюменец справил нужду в подъезде по улице Константина Посьета

В паблике «ЧС Тюмень» появилась жалоба от местного жителя, что один из тюменцев справил нужду в подъезде дома по улице Константина Посьета, а затем там же разбил домофон.
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Жалоба
«Посьета, 11, корпус 1, 5 подъезд. Помочился в подъезде, решил, что мало, сломал домофон. Что в голове?» — возмутился тюменец.

В комментариях многие были возмущены поведением мужчины.

«Такие бьют себя в грудь, что он мужик. На любой поступок способный», — ответил под постом один из местных жителей.

Ранее «Наш город» писал, что горожане все чаще стали справлять нужду в подъездах. Одна из тюменок расклеивает объявления в своём доме с просьбой перестать это делать.

 

 

Тюменка расклеивает объявления с просьбой перестать справлять нужду в лифте
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#Елена Чебоксарова#Подъезд#Жалоба#Общество#Тюменцы#Новости тюмени#Многоквартирный дом#Жилой дом
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