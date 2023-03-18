Тюменец помочился в одном из домов в центре города

Тюменец справил нужду в подъезде по улице Константина Посьета

В паблике «ЧС Тюмень» появилась жалоба от местного жителя, что один из тюменцев справил нужду в подъезде дома по улице Константина Посьета, а затем там же разбил домофон.

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