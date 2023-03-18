Тюменец помочился в одном из домов в центре города

Posted Сегодня, 15:40
Published Сегодня, 15:40
Modified Сегодня, 16:15
Updated Сегодня, 16:15
«Посьета, 11, корпус 1, 5 подъезд. Помочился в подъезде, решил, что мало, сломал домофон. Что в голове?» — возмутился тюменец.
В комментариях многие были возмущены поведением мужчины.
«Такие бьют себя в грудь, что он мужик. На любой поступок способный», — ответил под постом один из местных жителей.
Ранее «Наш город» писал, что горожане все чаще стали справлять нужду в подъездах. Одна из тюменок расклеивает объявления в своём доме с просьбой перестать это делать.