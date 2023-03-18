Тоболяк отправил на фронт ГАЗ-69 1970 года выпуска. Видео

Posted Сегодня, 10:57
Published Сегодня, 10:57
Modified Сегодня, 10:59
Updated Сегодня, 10:59
«1970 года аппарат. Ещё послужит нашим ребятам. История передачи народом транспортного средства на фронт. Всё для фронта, всё для победы!» — отметил Алексей Никуленко.
Также он выразил благодарность автосервису «Механик» и тюменцам, принявшим участие в отправке автомобиля на передовую.
Ранее «Наш Город» писал, что президент России Владимир Путин объявил благодарность трем жителям Уватского района за успехи в специальной военной операции. Награды бойцам вручили накануне в торжественной обстановке.