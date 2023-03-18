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Тоболяк отправил на фронт ГАЗ-69 1970 года выпуска. Видео

18 марта 2023, 10:57
Фото: 1MI

Из Тобольска на фронт отправили ГАЗ-69 1970 года выпуска

Житель Тобольска Алексей Никуленко отправил военным на фронт автомобиль ГАЗ-69. Об этом он сообщил на своей станицу в социальной сети «ВКонтакте».
Сюжет
Тюмень
«1970 года аппарат. Ещё послужит нашим ребятам. История передачи народом транспортного средства на фронт. Всё для фронта, всё для победы!» — отметил Алексей Никуленко.

Также он выразил благодарность автосервису «Механик» и тюменцам, принявшим участие в отправке автомобиля на передовую.

Ранее «Наш Город» писал, что президент России Владимир Путин объявил благодарность трем жителям Уватского района за успехи в специальной военной операции. Награды бойцам вручили накануне в торжественной обстановке.

Путин объявил благодарность трем тюменским военным за успехи в СВО
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#Валентина Бурнашева#Тюмень#Общество#Тобольск#Военные#Военнослужащие#Военная служба#Автомобили#Тюменская область#Видео
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