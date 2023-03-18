Тоболяк отправил на фронт ГАЗ-69 1970 года выпуска. Видео

Из Тобольска на фронт отправили ГАЗ-69 1970 года выпуска

Житель Тобольска Алексей Никуленко отправил военным на фронт автомобиль ГАЗ-69. Об этом он сообщил на своей станицу в социальной сети «ВКонтакте».

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