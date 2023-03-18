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Published Сегодня, 06:18

Modified Сегодня, 06:20

Updated Сегодня, 06:20

Стоимость майских туров из Тюмени в Турцию выросла до 180 тысяч рублей

18 марта 2023, 06:18
Фото: 1MI

Стоимость туров из Тюмени в Турцию выросла до 180 тысяч рублей

Отдых в Турции на майских праздниках обойдется тюменцам минимум в 150-180 тысяч рублей. За такую цену туроператоры предлагают недельные туры на двоих с вылетом из Тюмени 2 мая.
Сюжет
Тюмень

В стоимость тура включены перелет, трансфер, проживание в отеле 5* по системе питания «Ультра все включено». Семидневный отдых в эти же даты в жаркой стране в отеле 3* с завтраками будет стоить на двоих минимум 135 тысяч рублей.

Для сравнения, в апреле отпуск в пятизвездочном отеле Турции обойдется в 127 тысяч рублей, в конце мая — от 140 тысяч рублей. В начале марта в этой стране можно было отдохнуть за 70 тысяч рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что с 30 марта из Тюмени будут открыты прямые вылеты в Стамбул. Полеты будут выполнять еженедельно по четвергам в 3:40 местного времени авиакомпанией Red Wings. Стоимость авиабилетов — от 17 тысяч 630 рублей.

 

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Отпуск#Туристы#Туристические путевки#Тюменцы#Тюмень#Тюменская область#Праздники#Турция
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