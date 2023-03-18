Стоимость майских туров из Тюмени в Турцию выросла до 180 тысяч рублей

Posted Сегодня, 06:18
Published Сегодня, 06:18
Modified Сегодня, 06:20
Updated Сегодня, 06:20
В стоимость тура включены перелет, трансфер, проживание в отеле 5* по системе питания «Ультра все включено». Семидневный отдых в эти же даты в жаркой стране в отеле 3* с завтраками будет стоить на двоих минимум 135 тысяч рублей.
Для сравнения, в апреле отпуск в пятизвездочном отеле Турции обойдется в 127 тысяч рублей, в конце мая — от 140 тысяч рублей. В начале марта в этой стране можно было отдохнуть за 70 тысяч рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что с 30 марта из Тюмени будут открыты прямые вылеты в Стамбул. Полеты будут выполнять еженедельно по четвергам в 3:40 местного времени авиакомпанией Red Wings. Стоимость авиабилетов — от 17 тысяч 630 рублей.