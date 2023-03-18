Путин объявил благодарность трем тюменским военным за успехи в СВО

Posted Сегодня, 07:49
Published Сегодня, 07:49
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Updated Сегодня, 07:51
Торжественная церемония состоялась в уватской школе.
«Сегодня мы чествуем героев. Испокон веков сибиряки славились героизмом, слаженностью, волей к победе. И сейчас мы видим это на наглядном примере. Наши мужики, не остались в стороне, а пошли на защиту Родины, своих родных. Они — пример для подражания, на который нам всем нужно равняться», — отметил благодарности заместитель главы администрации Уватского района Сергей Гордиевский.
Ранее «Наш Город» писал, что доброволец из Тюмени пытается добиться положенных ему выплат по контракту. Обещанные деньги тюменец не может получить на протяжении полугода.