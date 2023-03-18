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Updated Сегодня, 07:51

Путин объявил благодарность трем тюменским военным за успехи в СВО

18 марта 2023, 07:49
Фото: администрация Уватского района

Путин объявил благодарность трем жителям Тюменской области за успехи в СВО

Трое жителей Уватского района, участников специальной военной операции, получили благодарность от президента России Владимира Путина. Накануне награды бойцам вручил военный комиссар Уватского района Александр Суворов.

Торжественная церемония состоялась в уватской школе.

«Сегодня мы чествуем героев. Испокон веков сибиряки славились героизмом, слаженностью, волей к победе. И сейчас мы видим это на наглядном примере. Наши мужики, не остались в стороне, а пошли на защиту Родины, своих родных. Они — пример для подражания, на который нам всем нужно равняться», — отметил благодарности заместитель главы администрации Уватского района Сергей Гордиевский.

Ранее «Наш Город» писал, что доброволец из Тюмени пытается добиться положенных ему выплат по контракту. Обещанные деньги тюменец не может получить на протяжении полугода.

Тюменский военнослужащий пытается добиться обещанных выплат
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#Валентина Бурнашева#Владимир Путин#Общество#Новости тюмени#Награды#Награждение#Военнослужащие#Военные#Военная служба#Тюмень#Тюменская область
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