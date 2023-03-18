Поездка в тюменский аквапарк для семьи из ХМАО закончилась больницей

Posted Сегодня, 04:41
Published Сегодня, 04:41
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Updated Сегодня, 04:43
По предварительным данным, 35-летний водитель Toyota, житель Югры, проехал перекресток на красный сигнал светофора. По его словам, он не заметил запрещающий движение сигнал, сообщили «Нашему Городу» в ГИБДД по Тюменской области.
В результате ДТП травмы получили двое детей-пассажиров Toyota — 5-летний мальчик и 2-летняя девочка. Также в аварии пострадала их мама. В настоящее время они находятся в больнице.
Семья их Югры приехала в Тюмень на выходные для отдыха. В этот вечер с детьми они возвращались из аквапарка.
Ранее «Наш Город» писал, что в тюменском селе Ярково на этой неделе двое шестилетних детей попали под колеса внедорожника SsangYong. Водитель сбила детей не пешеходном переходе. В сопровождении старшего брата малыши направлялись в детский сад.