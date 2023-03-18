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Posted 18 марта 14:02

Published 18 марта 14:02

Modified Сегодня, 17:14

Updated Сегодня, 17:14

Новый стоматологический визиограф установлен в тюменской больнице

18 марта 2023, 14:02
Фото: 1MI
Высокотехнологичная стоматологическая помощь стала доступна жителям Тюменского района. Недавно в местной облбольнице №19 был установлен современный визиограф, сообщает пресс-служба регионального департамента здравоохранения.

Сейчас специалисты настраивают аппарат к работе.

Визиограф позволяет проводить обследование пациента во время лечения, непосредственно в стоматологическом кресле. Такой метод исследования помогает стоматологу с высокой точностью обнаружить мельчайшие дентальные патологии. Аппарат преобразует рентгеновское излучение в цифровые снимки и передает их на монитор компьютера в кабинете врача. Датчик прикладывается к больному зубу, и с помощью рентгенологического аппарата делается снимок, который выводится на экран компьютера. Доза облучения при этом как для пациента, так и для врача в 10 раз меньше, чем при использовании обычного рентген-аппарата. Кроме того, оцифрованный снимок открывает целый спектр возможностей: мгновенное получение, хранение файла, пересылка, доступ в любое удобное время для удалённых консультации с коллегами и т. д.

«Рентген-аппарат с радиовизиографом — это крайне необходимое оборудование в стоматологии. Зуб часто можно сохранить и качественно вылечить только при наличии его рентген-снимка, когда врач видит, насколько он разрушен или поврежден. Благодаря качественному изображению можно быстро установить диагноз и своевременно начать лечение зубов», — отметили в медучреждении.

Отметим, что одним из главных приоритетных направлений деятельности правительства Тюменской области является повышение уровня здоровья населения региона. На это направлена и областная отраслевая программа развития здравоохранения, и программа реализации национального проекта «Здоровье». В рамках программы в медучреждения области закупается современное высокотехнологичное оборудование, которое позволяет более точно проводить диагностику, лечение и операции.

 

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