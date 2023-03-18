Новый стоматологический визиограф установлен в тюменской больнице

Визиограф позволяет проводить обследование пациента во время лечения, непосредственно в стоматологическом кресле. Такой метод исследования помогает стоматологу с высокой точностью обнаружить мельчайшие дентальные патологии. Аппарат преобразует рентгеновское излучение в цифровые снимки и передает их на монитор компьютера в кабинете врача. Датчик прикладывается к больному зубу, и с помощью рентгенологического аппарата делается снимок, который выводится на экран компьютера. Доза облучения при этом как для пациента, так и для врача в 10 раз меньше, чем при использовании обычного рентген-аппарата. Кроме того, оцифрованный снимок открывает целый спектр возможностей: мгновенное получение, хранение файла, пересылка, доступ в любое удобное время для удалённых консультации с коллегами и т. д.