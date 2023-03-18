Новый стоматологический визиограф установлен в тюменской больнице

Posted 18 марта 14:02
Published 18 марта 14:02
Modified Сегодня, 17:14
Updated Сегодня, 17:14
Сейчас специалисты настраивают аппарат к работе.
Визиограф позволяет проводить обследование пациента во время лечения, непосредственно в стоматологическом кресле. Такой метод исследования помогает стоматологу с высокой точностью обнаружить мельчайшие дентальные патологии. Аппарат преобразует рентгеновское излучение в цифровые снимки и передает их на монитор компьютера в кабинете врача. Датчик прикладывается к больному зубу, и с помощью рентгенологического аппарата делается снимок, который выводится на экран компьютера. Доза облучения при этом как для пациента, так и для врача в 10 раз меньше, чем при использовании обычного рентген-аппарата. Кроме того, оцифрованный снимок открывает целый спектр возможностей: мгновенное получение, хранение файла, пересылка, доступ в любое удобное время для удалённых консультации с коллегами и т. д.
«Рентген-аппарат с радиовизиографом — это крайне необходимое оборудование в стоматологии. Зуб часто можно сохранить и качественно вылечить только при наличии его рентген-снимка, когда врач видит, насколько он разрушен или поврежден. Благодаря качественному изображению можно быстро установить диагноз и своевременно начать лечение зубов», — отметили в медучреждении.
Отметим, что одним из главных приоритетных направлений деятельности правительства Тюменской области является повышение уровня здоровья населения региона. На это направлена и областная отраслевая программа развития здравоохранения, и программа реализации национального проекта «Здоровье». В рамках программы в медучреждения области закупается современное высокотехнологичное оборудование, которое позволяет более точно проводить диагностику, лечение и операции.