«Не хватает только музыки»: в районе Мыс просят решить проблему с мигающими фонарями

Posted Сегодня, 17:28
Published Сегодня, 17:28
Modified Сегодня, 17:59
Updated Сегодня, 17:59
«На протяжении года проблемы с освещением в ЖК „Первая линия. Гавань“. Не можем решить, компании ссылаются друг на друга, одни передали, другие не приняли. Люди спать нормально не могут, светомузыка круглосуточно», — возмутился местный житель.
Ранее «Наш город» сообщал, что на разрекламированной улице Джержинского неоднократно наблюдались проблемы с освещением, из-за чего даже дети не могли поиграть на площадке зимой в вечернее время, а накануне Нового года половина фонарей гирлянды не работала.