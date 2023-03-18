«Не хватает только музыки»: в районе Мыс просят решить проблему с мигающими фонарями

Ранее «Наш город» сообщал, что на разрекламированной улице Джержинского неоднократно наблюдались проблемы с освещением, из-за чего даже дети не могли поиграть на площадке зимой в вечернее время, а накануне Нового года половина фонарей гирлянды не работала.