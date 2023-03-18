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Posted Сегодня, 17:28

Published Сегодня, 17:28

Modified Сегодня, 17:59

Updated Сегодня, 17:59

«Не хватает только музыки»: в районе Мыс просят решить проблему с мигающими фонарями

18 марта 2023, 17:28
Фото: 1MI

Жители одного из ЖК Тюмени жалуются на нестабильное уличное освещение

В паблике «ЧС Тюмень» горожане пожаловались, что уличное освещение в районе жилого комплекса «Первая линия. Гавань» работает нестабильно, из-за чего жильцы близрасположенных домов уже не могут нормально спать.
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Авария
«На протяжении года проблемы с освещением в ЖК „Первая линия. Гавань“. Не можем решить, компании ссылаются друг на друга, одни передали, другие не приняли. Люди спать нормально не могут, светомузыка круглосуточно», — возмутился местный житель.

Ранее «Наш город» сообщал, что на разрекламированной улице Джержинского неоднократно наблюдались проблемы с освещением, из-за чего даже дети не могли поиграть на площадке зимой в вечернее время, а накануне Нового года половина фонарей гирлянды не работала.

 

На улице Дзержинского не работает освещение
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#Елена Чебоксарова#Авария#Наружное освещение#Жалобы#Общество#Тюменцы#Происшествия
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