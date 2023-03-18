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Posted Сегодня, 11:21

Published Сегодня, 11:21

Modified Сегодня, 12:05

Updated Сегодня, 12:05

На Тюменскую область надвигаются заморозки

18 марта 2023, 11:21
Фото: 1MI

В Тюменской области резко похолодает до -20

На Тюменскую область идет похолодание. По прогнозам метеорологов, в ночь на воскресенье, 19 марта, столбики термометров опустятся до -15 -20.
Сюжет
Тюмень

Утром температура воздуха составит -8 -10, к полудню воздух прогреется до -2 -4. При этом день ожидается солнечным и без осадков.

В понедельник, 20 марта, ожидается пасмурная погода и -3 -5 в дневные часы, -4 -6 в темное время суток. Скорость ветра составит до 7,9 метров в секунду. Во вторник потеплеет до 0 +1.

В среду, 23 марта, по прогнозам синоптиков, ночью столбики термометров покажут 0 +2, в светлое время суток поднимутся до +4 +5. Осадки в этот день маловероятны.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Погода#Погодные условия#Погода в Тюмени#Тюмень#Тюменская область
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