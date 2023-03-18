На Тюменскую область надвигаются заморозки

Posted Сегодня, 11:21
Published Сегодня, 11:21
Modified Сегодня, 12:05
Updated Сегодня, 12:05
Утром температура воздуха составит -8 -10, к полудню воздух прогреется до -2 -4. При этом день ожидается солнечным и без осадков.
В понедельник, 20 марта, ожидается пасмурная погода и -3 -5 в дневные часы, -4 -6 в темное время суток. Скорость ветра составит до 7,9 метров в секунду. Во вторник потеплеет до 0 +1.
В среду, 23 марта, по прогнозам синоптиков, ночью столбики термометров покажут 0 +2, в светлое время суток поднимутся до +4 +5. Осадки в этот день маловероятны.