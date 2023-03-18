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Published Сегодня, 15:46

Modified Сегодня, 17:02

Updated Сегодня, 17:02

«Мы тонем»: тюменцы возмущены состоянием дорог

18 марта 2023, 15:46
Фото: Светлана Бырладяну / ЧС Тюмень

Жители Тюменской области просят администрацию почистить дороги

Житель Омутинского района пожаловался в паблике «ЧС Тюмень» на состояние улиц в Омутинском районе. По словам подписчика, пожилым людям и мамам с коляской крайне сложно передвигаться по ним.
«Уважаемая Омутинская администрация!Возмутительная просьба по поводу наших дорог. Мы тонем! У вас такого на улицах нет,а простой народ не знает, как пройти», — написал гневный пост местный житель.

В комментариях горожане ответили, что власти действительно не уделяют достаточного внимания селу Омутинское: по их словам, оттуда трудно уехать, впрочем, как и спокойно добраться до него.

«В травмотологии Ялуторовска лежат три женщины из Омутинки с переломами, скользко до ужаса, ежедневно поступают люди в больницу», — поделились подписчики паблика.

Ранее «Наш город» писал, что тюменцы жалуются на большие ямы в районе улицы 30 лет Победы.

«Ужасные ямы»: тюменцы жалуются на состояние дороги в Восточном районе
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#Елена Чебоксарова#Омутинское#Омутинский район#Жалобы#Дороги#Тюменская область#Общество#Тюменцы
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