«Мы тонем»: тюменцы возмущены состоянием дорог

Posted Сегодня, 15:46
Published Сегодня, 15:46
Modified Сегодня, 17:02
Updated Сегодня, 17:02
«Уважаемая Омутинская администрация!Возмутительная просьба по поводу наших дорог. Мы тонем! У вас такого на улицах нет,а простой народ не знает, как пройти», — написал гневный пост местный житель.
В комментариях горожане ответили, что власти действительно не уделяют достаточного внимания селу Омутинское: по их словам, оттуда трудно уехать, впрочем, как и спокойно добраться до него.
«В травмотологии Ялуторовска лежат три женщины из Омутинки с переломами, скользко до ужаса, ежедневно поступают люди в больницу», — поделились подписчики паблика.
Ранее «Наш город» писал, что тюменцы жалуются на большие ямы в районе улицы 30 лет Победы.