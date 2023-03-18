nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 марта 12:22

Published 18 марта 12:22

Modified 28 февраля 12:22

Updated 28 февраля 12:22

Эксперимент по заказу РЭО позволил исследовать переработку просроченных овощей

18 марта 2023, 12:22
Фото: 1MI
Сотрудники Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова по заказу Российского экологического оператора (РЭО) изучили переработку просроченных овощей и хлеба в комбикорм. Исследование проводилось на рыбах, желудок которых устроен подобно человеческому.

Задача эксперимента заключалась в том, чтобы выявить эффективные методики переработки просроченных продуктов, образовавшихся в магазинах и заведениях общепита, с дальнейшим использованием этого вторсырья в производстве комбикормов, передает gorod55.ru.

Как рассказал глава РЭО Денис Буцаев, в рамках исследования определялся уровень генотоксичности в переработанных зерномучных и плодоовощных товарах с истекающими сроками годности. По его словам, ученые должны были выявить, насколько безопасно использовать пищевые отходы в качестве вторсырья для комбикорма.

«Для опытов использовалась рыбка Danio rerio из-за сходства ее желудочно-кишечного тракта с человеческим и других необходимых характеристик для исследования. И ученые выяснили, что все исследуемые образцы не вызывали превышения порога генотоксичности», — рассказывает Буцаев.

Иначе говоря, никаких мутаций у животных, потребляющих такой корм, не последует. Буцаев подчеркнул, что необходимы и дополнительные исследования, однако уже сейчас понятно, что вероятнее всего просроченную еду можно возвращать в оборот и делать из таких отходов полезное вторсырье.

Для изготовления вторсырья в рамках эксперимента было решено взять хлеб «Бородинский», «Дарницкий», батон «Звездный», гречку, свеклу, капусту, морковь, яблоки «Новый урожай», апельсины, мандарины, переработанные в мелкодисперсный порошок.

Исследование проводилось на рыбках Danio rerio еще и потому, что их организм показывает 70% сходства с нашим и часто реагирует на токсические вещества, вредные для человека.

В рамках эксперимента ученые поместили представителей вида Danio rerio возрастом четыре месяца (30 самцов) в аквариумы объемом 50 литров при температуре 20−24 градусов по Цельсию. Рыбок кормили дважды в сутки в течение 15 дней. Всего в эксперименте было задействовано 550 особей, а само исследование повторялось трижды.

Подпишитесь
«Сватинг в Тюмени — происки Украины»: Мизулина о волне ложных минирований
Вчера, 12:19
«Страна Девелопмент» меняет облик Тюмени
Сегодня, 07:52
1,5 тысячи актов экстремизма и терроризма выявили в регионе
20 марта 09:57
В Тюмени полиция разыскивает фотоживодеров
Вчера, 07:40
В Тюмени суд продолжает рассмотрение дела Александра Черепанова
Вчера, 12:40
Один человек погиб в Тюмени во время пожара в жилом доме. Фото
Вчера, 04:39