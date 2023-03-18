«Чудо, что никто не пострадал»: в Тюмени пьяный водитель врезался в дорожный знак

Пьяный тюменец на ВАЗ снес дорожный знак

В Тюмени в очередной раз дорожный знак пострадал от пьяного водителя. На этот раз под колеса нетрезвому автолюбителю попался знак «Пешеходный переход» на ул. Свердлова, 2. Тюменец снес его накануне на автомобиле ВАЗ-2115.

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