«Чудо, что никто не пострадал»: в Тюмени пьяный водитель врезался в дорожный знак

Posted Сегодня, 12:01
Published Сегодня, 12:01
Modified Сегодня, 12:03
Updated Сегодня, 12:03
По сообщениям очевидцев, это просто чудо, что никто из пешеходов и других автомобилей в данном дорожно-транспортном происшествии не пострадал.
По словам тюменцев, на место аварии был вызван наряд ДПС. Однако даже спустя полтора часа сотрудники ГИБДД не приехали на место происшествия. Между тем, водитель ВАЗ-2115 благополучно с места происшествия сбежал, бросив автомобиль на проезжей части.
Официальные комментарии ГИБДД ожидаются.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в эти выходные пройдут сплошные проверки водителей. Инспекторы ДПС будут ловить нетрезвых автовладельцев.