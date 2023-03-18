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Posted Сегодня, 12:01

Published Сегодня, 12:01

Modified Сегодня, 12:03

Updated Сегодня, 12:03

«Чудо, что никто не пострадал»: в Тюмени пьяный водитель врезался в дорожный знак

18 марта 2023, 12:01
Фото: 1MI

Пьяный тюменец на ВАЗ снес дорожный знак

В Тюмени в очередной раз дорожный знак пострадал от пьяного водителя. На этот раз под колеса нетрезвому автолюбителю попался знак «Пешеходный переход» на ул. Свердлова, 2. Тюменец снес его накануне на автомобиле ВАЗ-2115.
Сюжет
Тюмень

По сообщениям очевидцев, это просто чудо, что никто из пешеходов и других автомобилей в данном дорожно-транспортном происшествии не пострадал.

По словам тюменцев, на место аварии был вызван наряд ДПС. Однако даже спустя полтора часа сотрудники ГИБДД не приехали на место происшествия. Между тем, водитель ВАЗ-2115 благополучно с места происшествия сбежал, бросив автомобиль на проезжей части.

Официальные комментарии ГИБДД ожидаются.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в эти выходные пройдут сплошные проверки водителей. Инспекторы ДПС будут ловить нетрезвых автовладельцев.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Безопасность на дорогах#Водители#Нетрезвые водители#ГИБДД#Тюмень#ДТП#Авария#Тюменская область
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