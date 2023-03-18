Александр Моор напомнил тюменцам, в честь кого назвали улицу Мельникайте

Posted Сегодня, 15:17
Published Сегодня, 15:17
Modified Сегодня, 15:27
Updated Сегодня, 15:27
Глава региона также рассказал, что Марите в начале ВОВ эвакуировали из Литвы в Тюмень. У нас она работала на заводе «Механик».
В 1943 году Мельникайте, напросившаяся на фронт, оказалась в плену, где её пытали и казнили спустя пять дней.
Улица Мельникайте — это на сегодняшний день одна из самых длинных улиц в нашем городе. До начала войны советская героиня работала простым кондитером.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени появились сразу две новые улицы: одна названа в честь известного строителя, другая — в честь профессора университета.