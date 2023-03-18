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Published Сегодня, 15:17

Modified Сегодня, 15:27

Updated Сегодня, 15:27

Александр Моор напомнил тюменцам, в честь кого назвали улицу Мельникайте

18 марта 2023, 15:17
Фото: Александр Моор, страница Вконтакте

Со дня рождения казненной в плену Марите Мельникайте исполнилось 100 лет

Сегодня, 18 марта 2023 года, исполнилось сто лет со дня рождения советской героини Марите Мельникайте. Об этом знаменательном событии напомнил Александр Моор в своих социальных сетях.

Глава региона также рассказал, что Марите в начале ВОВ эвакуировали из Литвы в Тюмень. У нас она работала на заводе «Механик».

В 1943 году Мельникайте, напросившаяся на фронт, оказалась в плену, где её пытали и казнили спустя пять дней.

Улица Мельникайте — это на сегодняшний день одна из самых длинных улиц в нашем городе. До начала войны советская героиня работала простым кондитером.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени появились сразу две новые улицы: одна названа в честь известного строителя, другая — в честь профессора университета.

 

В Тюмени появились сразу две новые улицы
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#Елена Чебоксарова#Улица#Мельникайте улица#Марите Мельникайте#ВОВ#Герои ВОВ#Общество#Тюменцы#Новости тюмени
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