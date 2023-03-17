Жители жалуются на живодера, изувечившего собаку

В Тюменской области появился еще один живодер, изувечивший хозяйскую собаку

Жители Казарово сообщают, что местную собаку искалечил живодер. В том районе обитает много собак, но почти все они хозяйские, всем знакомы и не агрессивные. Однако минувшей ночью на одну з них напали.

Сюжет Живодер