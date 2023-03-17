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Published Сегодня, 07:07

Modified Сегодня, 07:09

Updated Сегодня, 07:09

Жители жалуются на живодера, изувечившего собаку

17 марта 2023, 07:07
Фото: ЧС Тюмень

В Тюменской области появился еще один живодер, изувечивший хозяйскую собаку

Жители Казарово сообщают, что местную собаку искалечил живодер. В том районе обитает много собак, но почти все они хозяйские, всем знакомы и не агрессивные. Однако минувшей ночью на одну з них напали.
Сюжет
Живодер

К счастью, собаку удалось спасти, ее отвезли в ветеринарную клинику, где псу зашили большую рану на голове.

«Собака потеряла много крови, ее шкура будто изрезана чем-то острым, края ровные. Отсюда можно сделать вывод, что это сделал с нашим псом человек, хотя я не думаю, что ЭТО можно так назвать? Отмечу, что это уже не первый случай», — рассказала хозяйка собаки.

Ранее «Наш город» сообщал о том, что живодер, который ударил по голове топором пса Оскара отделался исправительными работами. По вменяемой статье ему могли дать реальный срок, но из-за того, что подсудимый ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке, он остался на свободе.

#Алиса Вернер#Живодер#Живодеры#Животные#Бездомные животные#Домашние животные#Жестокость#Жестокое обращение с животными#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Жалобы#Тюмень#Тюменская область
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