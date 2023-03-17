Жители жалуются на живодера, изувечившего собаку

Posted Сегодня, 07:07
Published Сегодня, 07:07
Modified Сегодня, 07:09
Updated Сегодня, 07:09
К счастью, собаку удалось спасти, ее отвезли в ветеринарную клинику, где псу зашили большую рану на голове.
«Собака потеряла много крови, ее шкура будто изрезана чем-то острым, края ровные. Отсюда можно сделать вывод, что это сделал с нашим псом человек, хотя я не думаю, что ЭТО можно так назвать? Отмечу, что это уже не первый случай», — рассказала хозяйка собаки.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что живодер, который ударил по голове топором пса Оскара отделался исправительными работами. По вменяемой статье ему могли дать реальный срок, но из-за того, что подсудимый ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке, он остался на свободе.