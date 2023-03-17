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Женщины из Томска обратились к президенту из-за закрытия тюменского завода

17 марта 2023, 09:09
Фото: 1MI

Против закрытия Тюменской сетевязалтной фабрики выступили женщины из Томска

В данный момент в России сети-дели, которые используют томские волонтеры для плетения маскировочных сетей, производят лишь в Тюмени, в Астрахани, в Касимове. Однако сейчас обнаружился дефицит материала, вдобавок тюменский завод снесут, он попал под программу реновации.
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Тюмень
«Для производства сетей мы нуждаемся в капроновых сетях-делях. Они имеют хорошую прочность, и гораздо выше по качеству, чем китайские маскировочные сети, которые служат один раз.Ряд заводов уже сообщают, что записывают только в очередь на 2 месяца вперед. Недавно нам стало известно из СМИ, что сетевязальный завод „Тюменьсетиснасти“ в Тюмени закрывают в связи с программой „реновации“. Это вызвало волну возмущения у всего сообщества», — сообщили «Нашему городу» взволнованные волонтеры из Томска.

Их возмущает решение о «наведении красоты» и закрытии такого важного предприятия. Волонтеры считают, что решение о КРТ на значимого территории завода идет вразрез с интересами страны.

«Просим гибко подойти к решению данного вопроса, сохранить производство или отсрочить закрытие завода», — говорят волонтеры.

Также они написали письмо с соответствующей просьбой президенту РФ Владимиру Путину. Аналогичные сообщения будут также направлены в администрацию Тюменской области, департамент имущественных отношений и в Совет при Президенте по вопросам СВО.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что жительницу Тюмени возмутило, что на Кубке содружества по биатлону, прошедшем в минувшие выходные дни в «Жемчужине Сибири», организаторы включили музыкальную композицию группы «Мумий Тролль». Женщина отметила, что музыканты коллектива не поддерживают проведение специальной военной операции, а Илья Лагутенко оказывает помощь Украине.

#Волонтеры#Завод#Томская область#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Экономика#Тюмень#Тюменская область#Алиса Вернер
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