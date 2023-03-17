Женщины из Томска обратились к президенту из-за закрытия тюменского завода

Против закрытия Тюменской сетевязалтной фабрики выступили женщины из Томска

В данный момент в России сети-дели, которые используют томские волонтеры для плетения маскировочных сетей, производят лишь в Тюмени, в Астрахани, в Касимове. Однако сейчас обнаружился дефицит материала, вдобавок тюменский завод снесут, он попал под программу реновации.

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