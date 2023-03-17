Женщины из Томска обратились к президенту из-за закрытия тюменского завода

Posted Сегодня, 09:09
Published Сегодня, 09:09
Modified Сегодня, 09:09
Updated Сегодня, 09:09
«Для производства сетей мы нуждаемся в капроновых сетях-делях. Они имеют хорошую прочность, и гораздо выше по качеству, чем китайские маскировочные сети, которые служат один раз.Ряд заводов уже сообщают, что записывают только в очередь на 2 месяца вперед. Недавно нам стало известно из СМИ, что сетевязальный завод „Тюменьсетиснасти“ в Тюмени закрывают в связи с программой „реновации“. Это вызвало волну возмущения у всего сообщества», — сообщили «Нашему городу» взволнованные волонтеры из Томска.
Их возмущает решение о «наведении красоты» и закрытии такого важного предприятия. Волонтеры считают, что решение о КРТ на значимого территории завода идет вразрез с интересами страны.
«Просим гибко подойти к решению данного вопроса, сохранить производство или отсрочить закрытие завода», — говорят волонтеры.
Также они написали письмо с соответствующей просьбой президенту РФ Владимиру Путину. Аналогичные сообщения будут также направлены в администрацию Тюменской области, департамент имущественных отношений и в Совет при Президенте по вопросам СВО.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что жительницу Тюмени возмутило, что на Кубке содружества по биатлону, прошедшем в минувшие выходные дни в «Жемчужине Сибири», организаторы включили музыкальную композицию группы «Мумий Тролль». Женщина отметила, что музыканты коллектива не поддерживают проведение специальной военной операции, а Илья Лагутенко оказывает помощь Украине.