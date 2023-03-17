Ямальцы с опережением восстанавливают школу искусств в Волновахе

Posted Сегодня, 12:36
Published Сегодня, 12:36
Modified Сегодня, 13:00
Updated Сегодня, 13:00
В скором времени стены объекта обретут яркие цвета. В здании появятся новый потолок и линолеум. На близлежащей территории установят беседку, оборудуют пешеходную зону и проезды для транспорта. Подготовительные работы уже ведутся.
На втором объекте (художественное отделение школы искусств) ямальцы демонтируют разрушенные перегородки, двери и окна, старую отделку стен и потолков. Они готовят пространство как для капитального, так и для косметического восстановления. Территорию объекта озеленят и благоустроят.
Как сообщает правительство Ямало-Ненецкого автономного округа, оба объекта полностью меблируют и оснастят оборудованием с необходимыми инструментами.
По словам куратора восстановительных работ Сергея Власенко, школа искусств и художественное отделение — очень ожидаемые объекты.
«С учетом возвращения в город семей, детям также необходимо возвращаться к привычной жизни, к приятным и нужным для них занятиям. Сделаем все возможное для этого», — поделился специалист.
Первостепенной задачей Ямала является возвращение подшефного Волновахского района к привычному укладу жизни. Сейчас ямальцы трудятся на двух корпусах Волновахского профессионально-технического училища, двух школах и двух детских садах в поселке Новотроицкое. Все объекты, как заверяют власти округа, будут готовы в 2023 году.