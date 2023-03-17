Ямальцы с опережением восстанавливают школу искусств в Волновахе

Первостепенной задачей Ямала является возвращение подшефного Волновахского района к привычному укладу жизни. Сейчас ямальцы трудятся на двух корпусах Волновахского профессионально-технического училища, двух школах и двух детских садах в поселке Новотроицкое. Все объекты, как заверяют власти округа, будут готовы в 2023 году.