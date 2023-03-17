Военные сборы проходят в Тюмени. Они продлятся до 25 марта

Posted Сегодня, 12:29
Published Сегодня, 12:29
Modified Сегодня, 12:29
Updated Сегодня, 12:29
Сборы начались ещё 16 марта, ожидается, что они продлятся до 25 числа (около недели). Подготовку проходят в ТВВИКУ.
«В 10 утра у военкомата стояли два полицейских — они дежурили на входе. Внутри здания развернули призывной пункт, куда приходили мужчины, чтобы обновить в документах персональные данные», - сообщает издание 72.ру.
Напомним, что повестки могут вручаться гражданам лично или на работе.
Ранее «Наш город» сообщал, что на сайте «Работа России» военный комиссариат Тюменской области разместил много вакансий. Военнослужащим обещают платить от 30 до 45 тысяч.