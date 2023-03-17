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Published Сегодня, 12:29

Modified Сегодня, 12:29

Updated Сегодня, 12:29

Военные сборы проходят в Тюмени. Они продлятся до 25 марта

17 марта 2023, 12:29
Фото: 1MI

В Тюменской области начались военные сборы. У военкомата собираются люди

В Тюменской области начались военные сборы. Мужчин приглашают в военкомат на Володарского, 5. По данным 72.ру, их просят взять с собой документы, теплые вещи и банковские реквизиты.

Сборы начались ещё 16 марта, ожидается, что они продлятся до 25 числа (около недели). Подготовку проходят в ТВВИКУ.

«В 10 утра у военкомата стояли два полицейских — они дежурили на входе. Внутри здания развернули призывной пункт, куда приходили мужчины, чтобы обновить в документах персональные данные», - сообщает издание 72.ру.

Напомним, что повестки могут вручаться гражданам лично или на работе.

Ранее «Наш город» сообщал, что на сайте «Работа России» военный комиссариат Тюменской области разместил много вакансий. Военнослужащим обещают платить от 30 до 45 тысяч.

Тюменский военкомат разместил много вакансии для военных
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Работа#Погода#Военные#Военкомат#Призыв#Военный призыв
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