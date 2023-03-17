Военные сборы проходят в Тюмени. Они продлятся до 25 марта

В Тюменской области начались военные сборы. У военкомата собираются люди

В Тюменской области начались военные сборы. Мужчин приглашают в военкомат на Володарского, 5. По данным 72.ру, их просят взять с собой документы, теплые вещи и банковские реквизиты.