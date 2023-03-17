Водителя тюменской молочной компании придавило автомобилем

Ранее «Наш город» сообщал о том, что Гострудинспекция решается вопрос о привлечении виновных к ответственности, касательно инцидента, произошедшего 14 февраля около трех часов дня. Геодезист поднялся на плиту перекрытия вместе с бригадиром, и арматурщик, позже последний упал с высоты 10 этажа.