Водителя тюменской молочной компании придавило автомобилем

Posted Сегодня, 05:19
Published Сегодня, 05:19
Modified Сегодня, 06:19
Updated Сегодня, 06:19
В трудовой инспекции сообщают, что слесарь тут же вызвал скорую и пострадавший был доставлен в больницу №4 в Ишиме. Врачи обнаружили множественные переломы нижней части туловища, мужчина находился в травматическом шоке.
«В ходе расследования установлена причина несчастного случая — неудовлетворительная организация производства работ. Не был обеспечен контроль со стороны руководства за ходом выполнения работ, соблюдением трудовой дисциплины. Нарушение в части допуска к работам с повышенной опасности. Несогласованность действий исполнителей, отсутствие взаимодействия между службами и подразделениями», — сообщают в трудовой инспекции.
Также выяснилось, что у сотрудника компании не было средств индивидуальной зашиты, а также он не прошел психиатрическое и медицинское освидетельствование.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что Гострудинспекция решается вопрос о привлечении виновных к ответственности, касательно инцидента, произошедшего 14 февраля около трех часов дня. Геодезист поднялся на плиту перекрытия вместе с бригадиром, и арматурщик, позже последний упал с высоты 10 этажа.