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Published Сегодня, 05:19

Modified Сегодня, 06:19

Updated Сегодня, 06:19

Водителя тюменской молочной компании придавило автомобилем

17 марта 2023, 05:19
Фото: 1MI

В Тюменской области грузовик сорвался с домкратов и переломал водителю кости

У водителя автомобиля «валдай» ООО «Золотые луга» в пути сломалась машина. На место прибыл слесарь, машину подняли на 2 домкрата. Но пока водитель находился под автомобилем, подъемники сломались и автомобиль рухнул.

В трудовой инспекции сообщают, что слесарь тут же вызвал скорую и пострадавший был доставлен в больницу №4 в Ишиме. Врачи обнаружили множественные переломы нижней части туловища, мужчина находился в травматическом шоке.

«В ходе расследования установлена причина несчастного случая — неудовлетворительная организация производства работ. Не был обеспечен контроль со стороны руководства за ходом выполнения работ, соблюдением трудовой дисциплины. Нарушение в части допуска к работам с повышенной опасности. Несогласованность действий исполнителей, отсутствие взаимодействия между службами и подразделениями», — сообщают в трудовой инспекции.

Также выяснилось, что у сотрудника компании не было средств индивидуальной зашиты, а также он не прошел психиатрическое и медицинское освидетельствование.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что Гострудинспекция решается вопрос о привлечении виновных к ответственности, касательно инцидента, произошедшего 14 февраля около трех часов дня. Геодезист поднялся на плиту перекрытия вместе с бригадиром, и арматурщик, позже последний упал с высоты 10 этажа.

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