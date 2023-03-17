Владимир Путин может стать невыездным из-за решения международного суда

В настоящий момент президент не может въезжать в страны, которые ратифицировали Римский статут и страны, которые признают юрисдикцию международного уголовного суда в Гааге. В их числе Таджикистан, Венесуэла, ЕС, вся Южная Америка. Закрыт въезд в Бразилию и ЮАР (партнеры Москвы по БРИКС).