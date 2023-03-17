Владимир Путин может стать невыездным из-за решения международного суда

Posted Сегодня, 17:11
Published Сегодня, 17:11
Modified Сегодня, 18:29
Updated Сегодня, 18:29
Судьи МУС полагают, что Путин предположительно несет ответственность за военное преступление из-за незаконной депортации украинцев в РФ.
В настоящий момент президент не может въезжать в страны, которые ратифицировали Римский статут и страны, которые признают юрисдикцию международного уголовного суда в Гааге. В их числе Таджикистан, Венесуэла, ЕС, вся Южная Америка. Закрыт въезд в Бразилию и ЮАР (партнеры Москвы по БРИКС).
«Международный уголовный суд выдал ордер на арест Владимира Путина. Не нужно объяснять, где использовать эту бумагу», - сообщил Дмитрий Медведев в своём тг-канале комментируя решение МУС.
Представители МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что решение суда не имеет никакого значения.
«Россия не является участником Римского статута Международного уголовного суда и обязательств по нему не несет. С данным органом Россия не сотрудничает, а возможные «рецепты» на арест, исходящие из Международного суда, будут для нас юридически ничтожными», - сообщила Мария Захарова.
Следует отметить, что МУС не является структурой ООН, его основополагающий документ — это Римский статут 1998 года.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области неизвестные «заминировали» здания судов. Сообщения о взрывных устройствах поступили по электронной почте, но они оказались ложными.