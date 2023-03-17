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Posted Сегодня, 17:11

Published Сегодня, 17:11

Modified Сегодня, 18:29

Updated Сегодня, 18:29

Владимир Путин может стать невыездным из-за решения международного суда

17 марта 2023, 17:11
Фото: 1MI

Из-за ордера на арест президент РФ может не попасть даже в Венесуэлу

Владимир Путин становится невыездным. Из-за ордера на арест президент России не сможет попасть даже в Таджикистан и Венесуэлу. На сайте международного уголовного суда в Гааге появился ордер на арест Владимира Путина.
Сюжет
Суд

Судьи МУС полагают, что Путин предположительно несет ответственность за военное преступление из-за незаконной депортации украинцев в РФ.

В настоящий момент президент не может въезжать в страны, которые ратифицировали Римский статут и страны, которые признают юрисдикцию международного уголовного суда в Гааге. В их числе Таджикистан, Венесуэла, ЕС, вся Южная Америка. Закрыт въезд в Бразилию и ЮАР (партнеры Москвы по БРИКС).

«Международный уголовный суд выдал ордер на арест Владимира Путина. Не нужно объяснять, где использовать эту бумагу», - сообщил Дмитрий Медведев в своём тг-канале комментируя решение МУС.

Представители МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что решение суда не имеет никакого значения.

«Россия не является участником Римского статута Международного уголовного суда и обязательств по нему не несет. С данным органом Россия не сотрудничает, а возможные «рецепты» на арест, исходящие из Международного суда, будут для нас юридически ничтожными», - сообщила Мария Захарова.

Следует отметить, что МУС не является структурой ООН, его основополагающий документ — это Римский статут 1998 года.

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