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Posted Сегодня, 05:35

Published Сегодня, 05:35

Modified Сегодня, 05:45

Updated Сегодня, 05:45

В выходные воздух в Тюмени прогреется до 3 градусов

17 марта 2023, 05:35
Фото: 1MI

До 3 градусов тепла и небольшой снег ожидаются в Тюменской области в эти выходные

Сегодня в Тюмени ожидается потепление до +5 градусов к середине дня. Сейчас еа улице +1, однако ветер в 5 м/с охлаждает воздух до -4 градусов. В ближайшие 10 дней температура будет отрицательной лишь 19 и 20 марта — в понедельник и воскресенье.

Так в субботу ожидается снег, но температура в +4 градуса вполне вероятно превратит его в ледяной дождь, который воскресным утром создаст проблемы для пешеходов и автомобилистов, которые уже значительно намучались с наледью.

В воскресенье будет ясно, однако прохладно — от -11 до -2 в течение суток. В понедельник температура воздуха будет схожей, однако солнце закроют плотные облака.

Со вторника начнет теплеть. В городе к середине для вплоть до воскресенья температура будет достигать +2, +4 градусов. Снег ожидается 25 и 25 марта, в слудующие пятницу и субботу.

На Тюмень идут дожди и ветреная погода
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Ранее «Наш город» сообщал о том, что ходить около жилого дома № 84 на улице Советской пока опасно. Там поскользнулись уже несколько тюменцев.

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