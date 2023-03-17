В выходные воздух в Тюмени прогреется до 3 градусов

До 3 градусов тепла и небольшой снег ожидаются в Тюменской области в эти выходные

Сегодня в Тюмени ожидается потепление до +5 градусов к середине дня. Сейчас еа улице +1, однако ветер в 5 м/с охлаждает воздух до -4 градусов. В ближайшие 10 дней температура будет отрицательной лишь 19 и 20 марта — в понедельник и воскресенье.

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