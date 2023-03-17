В выходные воздух в Тюмени прогреется до 3 градусов

Posted Сегодня, 05:35
Published Сегодня, 05:35
Modified Сегодня, 05:45
Updated Сегодня, 05:45
Так в субботу ожидается снег, но температура в +4 градуса вполне вероятно превратит его в ледяной дождь, который воскресным утром создаст проблемы для пешеходов и автомобилистов, которые уже значительно намучались с наледью.
В воскресенье будет ясно, однако прохладно — от -11 до -2 в течение суток. В понедельник температура воздуха будет схожей, однако солнце закроют плотные облака.
Со вторника начнет теплеть. В городе к середине для вплоть до воскресенья температура будет достигать +2, +4 градусов. Снег ожидается 25 и 25 марта, в слудующие пятницу и субботу.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что ходить около жилого дома № 84 на улице Советской пока опасно. Там поскользнулись уже несколько тюменцев.