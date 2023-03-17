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Published Сегодня, 03:30

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Updated Сегодня, 03:32

В университете со страшным общежитием отреагировали на недовольства студентов

17 марта 2023, 03:30
Фото: 1MI

Тюменский вуз ответил на жалобы студентов, живущих в разваливающемся общежитии

Студенты ТИУ, которых заселили в общежитие №4 по адресу Мельникайте, 61б, поделились шокирующими кадрами с потрескавшимися стенами в коридорах, санузле и кухне. Обстановка в здании напоминала фильм ужасов, однако в университете сообщили, что в этой зоне «идет планомерный ремонт».
Сюжет
Тюмень
«В вузе ведется круглогодичная работа по обновлению материально-технической
базы и ремонту общежитий. На данный момент в общежитии № 4 по адресу Мельникайте, 61Б проживает 520 человек. На видеоматериалах приведена секция № 88, в которой живут 20 студентов, где сейчас идет планомерный ремонт мест общего пользования», — сообщили «Нашему городу» в ТИУ.

Представители университета также добавили, что в указанном помещении была проведена предварительная обдирка стен, примыканий дверных проемов и прочего. И, по версии сотрудников ТИУ, состояние стен перед шпатлевкой и покраской и зафиксировано на скандальном видео.

«На период ремонтных работ студентам были предложены места в других общежитиях принадлежащих вузу, однако студенты выразили отказ. Текущий ремонт который осуществляется в данной секции общежития является плановым», — заявили в университете.
В тюменском общежитии студентам сыплются камни на голову
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Ранее «Наш город» сообщал о том, что жители этого общежития говорят о том, что на самом деле на протяжении 4 — 5 лет их все время кормят «завтраками» и ремонт не сдвигается с мертвой точки. Студенты просят установить хотя бы стульчаки на унитазах и сделать потолок в туалете, чтобы не сыпались камни на голову.

#Алиса Вернер#Общежития#Общежитие#Студенты#ТИУ#Новости тюмени#Жалобы#Деньги#Тюменцы#Происшествия#Тюмень#Строительство#Тюменская область
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