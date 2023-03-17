В университете со страшным общежитием отреагировали на недовольства студентов

Ранее «Наш город» сообщал о том, что жители этого общежития говорят о том, что на самом деле на протяжении 4 — 5 лет их все время кормят «завтраками» и ремонт не сдвигается с мертвой точки. Студенты просят установить хотя бы стульчаки на унитазах и сделать потолок в туалете, чтобы не сыпались камни на голову.