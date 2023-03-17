В Тюменской области ответственные перевозчики отходов получили свой знак качества

Posted Сегодня, 09:44
Published Сегодня, 09:44
Modified Сегодня, 09:44
Updated Сегодня, 09:44
Этот документ подтверждает, что возчик доставляет отходы для размещения на полигон, а потенциальному клиенту помогает отличить ответственного подрядчика от «серых» возчиков.
«30 сертификатов присвоены компаниям и предпринимателям, доставляющим на специализированный полигон в Ишиме, 39 — на полигон в Тобольске и 95 — в Тюмени. Речь идёт о транспортировщиках, оказывающих услуги по транспортированию прочих и неспецифических отходов, которые подлежат размещению на полигонах. К таким компаниям жители Тюменской области обращаются, например, когда необходимо вывезти строительный мусор», — уточнили в управлении по связям с общественностью ООО «ТЭО».
В сертификатах отражена информация о компании, реквизиты договора с регоператором, код отхода, масса, период и место размещения. Помимо того, что бланки именные, каждому присвоен серийный номер, нанесены печать ООО «ТЭО» и голограмма. Списки обладателей экопаспортов региональный оператор опубликует на своём сайте.
Программа «Зелёный сертификат» призвана выделить законопослушные компании, которые заботятся об экологии и своей репутации — доставляют отходы, подлежащие безопасной утилизации, на лицензированные полигоны. Это вторая партия экопаспортов, выпущенных «Тюменским экологическим объединением»: впервые регоператор решил поддержать компании и предпринимателей, оказывающих услуги по транспортированию некоммунальных отходов IV–V классов опасности, в 2022 году.
К этой категории относится мусор, который чаще других входит в состав несанкционированных свалок: например, это отходы после сноса и разбора зданий, строений, сооружений, строительства и ремонта, сельского и лесного хозяйства.