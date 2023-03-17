В Тюмени задержали 18-лентнего водителя, который грубо нарушал ПДД

Posted Сегодня, 09:32
Published Сегодня, 09:32
Modified Сегодня, 09:34
Updated Сегодня, 09:34
«18-летний тюменский студент водительское удостоверение уже получил, чувства ответственности пока нет. ГИБДД рекомендует родителям провести с парнем разъяснительную беседу. А автоинспекторы, в свою очередь, проведут беседы в ВУЗе, где он обучается», — рассказали в ГИБДД.
Парню придется не только слушать лекции о том, что правила дорожного движения нарушать нельзя, но и оплатить штрафы за совершенные нарушения.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что сотрудники ГИБДД поймали мужчину, который играл в «шашки» на дороге.