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Posted Сегодня, 09:32

Published Сегодня, 09:32

Modified Сегодня, 09:34

Updated Сегодня, 09:34

В Тюмени задержали 18-лентнего водителя, который грубо нарушал ПДД

17 марта 2023, 09:32

18-летний тюменец на «Мазде» выезжает на встречную полосу и мчит на красный

В ГИБДД по Тюменской области «Нашему городу» сообщили, что после публикации видео с опасным вождением, инспекторы нашли водителя скандальной «Мазды» и привлекли к ответственности.
Сюжет
Тюмень
«18-летний тюменский студент водительское удостоверение уже получил, чувства ответственности пока нет. ГИБДД рекомендует родителям провести с парнем разъяснительную беседу. А автоинспекторы, в свою очередь, проведут беседы в ВУЗе, где он обучается», — рассказали в ГИБДД.

Парню придется не только слушать лекции о том, что правила дорожного движения нарушать нельзя, но и оплатить штрафы за совершенные нарушения.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что сотрудники ГИБДД поймали мужчину, который играл в «шашки» на дороге.

#Алиса Вернер#ПДД#Автомобилисты#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Безопасность на дорогах#Водители#Жалобы#ГИБДД#Тюмень#Тюменская область
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