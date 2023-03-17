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Published Сегодня, 04:54

Modified Сегодня, 05:45

Updated Сегодня, 05:45

В Тюмени за 13,7 млн рублей продали памятник

17 марта 2023, 04:54
Фото: 2ГИС

Памятник истории дом Селеверстова-Брандта продали в Тюмени за 13,7 млн рублей

Торги на дом С. Г. Селеверстова — Л. Х. Брандта, 1905 года постройки состоялись. Ранее 2 раза продажа памятника истории и культуры регионального значения не была успешной. Но сейчас здание выкупила компания «Сиб-Энерго».
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Тюмень

Однако постройку на улице Комсомольской смогли продать лишь после снижения цены. Изначально власти просили за нее 20 млн рублей, таковой было стоимость памятника на первых торгах в 2020 году.

Здание обладает площадью в 750 квадратных метров, в нем четыре этажа, один из которых — подземный.

Сейчас победитель торгов имеет право в течение 49 лет владеть домом и участком на правах аренды. Однако вместе с тем, по условиям договора, он будет обязан следить за состоянием здания и ремонтировать его за собственные средства.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что тюменские власти планируют выставить на торги несколько объектов культурного значения — земельный участок и здание XIX века на улице Челюскинцев и «Магазин Г. Н. Константинова», расположенный на Базарной площади в Тобольске.

#Алиса Вернер#Памятник#Тюменская область#Тюмень#Строительство#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Культура#История#Торги#Торговля
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