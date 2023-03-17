В Тюмени за 13,7 млн рублей продали памятник

Posted Сегодня, 04:54
Published Сегодня, 04:54
Modified Сегодня, 05:45
Updated Сегодня, 05:45
Однако постройку на улице Комсомольской смогли продать лишь после снижения цены. Изначально власти просили за нее 20 млн рублей, таковой было стоимость памятника на первых торгах в 2020 году.
Здание обладает площадью в 750 квадратных метров, в нем четыре этажа, один из которых — подземный.
Сейчас победитель торгов имеет право в течение 49 лет владеть домом и участком на правах аренды. Однако вместе с тем, по условиям договора, он будет обязан следить за состоянием здания и ремонтировать его за собственные средства.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что тюменские власти планируют выставить на торги несколько объектов культурного значения — земельный участок и здание XIX века на улице Челюскинцев и «Магазин Г. Н. Константинова», расположенный на Базарной площади в Тобольске.