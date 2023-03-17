В Тюмени ветерану Афганистана более 30 лет не дают льготное жилье

Posted Сегодня, 14:50
Published Сегодня, 14:50
Modified Сегодня, 15:20
Updated Сегодня, 15:20
Также в СУ СК по Тюменской области добавили, что в ходе проверки факта, о котором ранее писали в СМИ, будут приняты меры с целью восстановить нарушенные права ветерана.
По информации URA.RU, сын пожилого мужчины рассказал, что тот уже 33 года ждёт полагающегося ему по закону льготного жилья. С вопросами по улучшению жилищных условий он обращался к президенту, а также писал заявление в прокуратуру, однако никто не оказал ему помощи.
Ранее «Наш город» писал, что ветеранам ВОВ выплатят 10 тысяч рублей к 9 мая.