В Тюмени ветерану Афганистана более 30 лет не дают льготное жилье

По информации URA.RU, сын пожилого мужчины рассказал, что тот уже 33 года ждёт полагающегося ему по закону льготного жилья. С вопросами по улучшению жилищных условий он обращался к президенту, а также писал заявление в прокуратуру, однако никто не оказал ему помощи.