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Posted Сегодня, 14:50

Published Сегодня, 14:50

Modified Сегодня, 15:20

Updated Сегодня, 15:20

В Тюмени ветерану Афганистана более 30 лет не дают льготное жилье

17 марта 2023, 14:50
Фото: 1MI

В Тюмени Следственный комитет проверит, почему ветеран Афганистана не получил жилье

В Тюмени ветерану боевых действий не предоставляют новый дом уже более 30 лет, проверкой по этому вопросу займется Следственный комитет региона. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
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Жилье

Также в СУ СК по Тюменской области добавили, что в ходе проверки факта, о котором ранее писали в СМИ, будут приняты меры с целью восстановить нарушенные права ветерана.

По информации URA.RU, сын пожилого мужчины рассказал, что тот уже 33 года ждёт полагающегося ему по закону льготного жилья. С вопросами по улучшению жилищных условий он обращался к президенту, а также писал заявление в прокуратуру, однако никто не оказал ему помощи.

Ранее «Наш город» писал, что ветеранам ВОВ выплатят 10 тысяч рублей к 9 мая.

 

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#Елена Чебоксарова#Ветеран#Афганистан#Жилье#Тюменская область#Следственный комитет#Проверка#Общество#Новости тюмени
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