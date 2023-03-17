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Published Сегодня, 10:29

Modified Сегодня, 10:51

Updated Сегодня, 10:51

В Тюмени ресторан «Вкусно — и точка» на Ленина закроют на ремонт

17 марта 2023, 10:29
Фото: 1MI

В Тюмени закрывают ресторан «Вкусно — и точка» на улице Ленина

Ресторан быстрого питания «Вкусно — и точка» на улице Ленина, 54, закроют на ремонт. По данным пресс-службы компании, работы начнутся уже на следующей неделе. Ожидается, что обновлённый ресторан откроется в мае.
«Работа ресторана будет временно приостановлена для ремонта», - сообщили представители «Вкусно — и точка» «Нашему городу».

Стоит отметить, что только недавно в областной столице открыли пятый ресторан российской сети быстрого питания. Туда до сих пор набирают новых сотрудников и обслуживающий персонал, об этом сообщал «Наш город». В настоящее время в России работают почти тысяча заведений сети. Первый ресторан «Вкусно — и точка» появился в городе 20 июня 2022 года.

В Тюмени открыли пятый ресторан «Вкусно — и точка»
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Работа#Деньги#Экономика#Покупка-продажа#Ресторан
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