В Тюмени ресторан «Вкусно — и точка» на Ленина закроют на ремонт

Стоит отметить, что только недавно в областной столице открыли пятый ресторан российской сети быстрого питания. Туда до сих пор набирают новых сотрудников и обслуживающий персонал, об этом сообщал «Наш город». В настоящее время в России работают почти тысяча заведений сети. Первый ресторан «Вкусно — и точка» появился в городе 20 июня 2022 года.