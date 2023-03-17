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Posted Сегодня, 14:30

Published Сегодня, 14:30

Modified Сегодня, 14:31

Updated Сегодня, 14:31

В Тюмени ожидается оттепель и дожди

17 марта 2023, 14:30
Фото: 1MI

Теплая погода и дожди прогнозируются в Тюмени на следующей неделе

По данным Гисметео, в Тюмени на следующей неделе ожидается ещё одна волна потепления. С 22 по 25 марта температура воздуха в городе резко повысится, но будет пасмурно.

Днём температура воздуха составит +6 градусов. С 24 по 25 марта в городе прогнозируются сильные дожди, высота снежного покрова резко снизится. Порывы ветра могут составить 15-16 метров в секунду.

Сегодня «Наш город» уже сообщал, что из-за оттепели в городе видели бабочек. Предполагается, что они проснулись из-за тёплой погоды. Но через 2 дня в городе вновь похолодает, ночью до – 8 градусов. Снег в Тюмени растает в начале апреля. 

Из-за резкого потепления в Тюмени проснулись бабочки. Фото
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#Общество#Новости тюмени#Александр Мязин#Тюменцы#Погода#Погода в Тюмени#Дороги
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