В Тюмени ожидается оттепель и дожди

Posted Сегодня, 14:30
Published Сегодня, 14:30
Modified Сегодня, 14:31
Updated Сегодня, 14:31
Днём температура воздуха составит +6 градусов. С 24 по 25 марта в городе прогнозируются сильные дожди, высота снежного покрова резко снизится. Порывы ветра могут составить 15-16 метров в секунду.
Сегодня «Наш город» уже сообщал, что из-за оттепели в городе видели бабочек. Предполагается, что они проснулись из-за тёплой погоды. Но через 2 дня в городе вновь похолодает, ночью до – 8 градусов. Снег в Тюмени растает в начале апреля.