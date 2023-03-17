В Тюмени ожидается оттепель и дожди

Сегодня «Наш город» уже сообщал, что из-за оттепели в городе видели бабочек. Предполагается, что они проснулись из-за тёплой погоды. Но через 2 дня в городе вновь похолодает, ночью до – 8 градусов. Снег в Тюмени растает в начале апреля.