В Тюмени на улице Пермякова «Лада» влетела в Шевроле». Фото

Posted Сегодня, 10:56
Published Сегодня, 10:56
Modified Сегодня, 10:57
Updated Сегодня, 10:57
Пострадавших нет, машины перекрыли две полосы движения. Серьёзные повреждения передней части кузова получила «Лада», причины ДТП выясняются. Скорую помощь на место аварии вызывать не стали.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области грузовик сорвался с домкратов и переломал водителю кости. В трудовой инспекции сообщают, что слесарь тут же вызвал скорую и пострадавший был доставлен в больницу №4 в Ишиме.