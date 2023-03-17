В Тюмени на улице Пермякова «Лада» влетела в Шевроле». Фото

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области грузовик сорвался с домкратов и переломал водителю кости. В трудовой инспекции сообщают, что слесарь тут же вызвал скорую и пострадавший был доставлен в больницу №4 в Ишиме.