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Posted Сегодня, 10:56

Published Сегодня, 10:56

Modified Сегодня, 10:57

Updated Сегодня, 10:57

В Тюмени на улице Пермякова «Лада» влетела в Шевроле». Фото

17 марта 2023, 10:56
Фото: Скрин "Авто Тюмень - ДТП"

«Лада» влетела в Шевроле» у автовокзала в Тюмени. Фото

В областной столице 17 марта на улице Пермякова столкнулись «Лада» и Шевроле». По данным подписчиков паблика «Авто Тюмень – ДТП», инцидент произошел у автовокзала.

Пострадавших нет, машины перекрыли две полосы движения. Серьёзные повреждения передней части кузова получила «Лада», причины ДТП выясняются. Скорую помощь на место аварии вызывать не стали. 

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области грузовик сорвался с домкратов и переломал водителю кости. В трудовой инспекции сообщают, что слесарь тут же вызвал скорую и пострадавший был доставлен в больницу №4 в Ишиме.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Дороги#Безопасность на дорогах#Водители#ГИБДД#Работа
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