В ТВВИКУ проведут состязания для будущих бойцов

Posted Сегодня, 16:27
Published Сегодня, 16:27
Modified Сегодня, 17:23
Updated Сегодня, 17:23
Игры с элементами квеста проведут в ТВВИКУ. В них примут участие 13 команд тюменских ссузов. Им предстоит преодолеть препятствия, перевести иностранные тексты, пострелять из разных видов оружия. И это далеко не все.
Все участники мероприятия смогут попробовать армейскую кашу и посетить выставку боевого оружия.
Ранее «Наш город» сообщал, что студентам ТИУ, проживающихм в страшном общежитии дали ответ. Оказалось, что в здании идёт, «планомерный ремонт».