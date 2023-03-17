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Posted Сегодня, 16:27

Published Сегодня, 16:27

Modified Сегодня, 17:23

Updated Сегодня, 17:23

В ТВВИКУ проведут состязания для будущих бойцов

17 марта 2023, 16:27
Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Тюменские студенты посоревнуются в спортивной игре

В Тюмени 18 марта учащиеся техникумов и колледжей будут соревноваться в военных и спортивных дисциплинах, об этом сообщили в инфоцентре правительства региона.
Сюжет
Воины

Игры с элементами квеста проведут в ТВВИКУ. В них примут участие 13 команд тюменских ссузов. Им предстоит преодолеть препятствия, перевести иностранные тексты, пострелять из разных видов оружия. И это далеко не все.

Все участники мероприятия смогут попробовать армейскую кашу и посетить выставку боевого оружия.

Ранее «Наш город» сообщал, что студентам ТИУ, проживающихм в страшном общежитии дали ответ. Оказалось, что в здании идёт, «планомерный ремонт».

В университете со страшным общежитием отреагировали на недовольства студентов
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#Елена Чебоксарова#Воины#Бойцы#ТВВИКУ#Состязания#Тюмень#Тюменская область
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