В регионе регистрируется все больше детских суицидов

В Тюменской области отмечается рост детских суицидов, за год их совершили 19 детей

В прошлом году было зарегистрировано 75 суицидов, в каждый четвертый — 19, это смерть ребенка. Это следует из отчета прокуратуры за 2022 год, который имеется в распоряжении редакции.

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