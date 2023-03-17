В регионе регистрируется все больше детских суицидов

Posted Сегодня, 06:20
Published Сегодня, 06:20
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«Наибольшее число суицидов (суицидальных попыток) зарегистрировано на территории гг. Тюмени, Тобольска, Ишима, Голышмановского и Заводоуковского городских округов, Вагайского, Казанского, Нижнетавдинского и Тюменского районов», — сообщают в прокуратуре.
Вместе с тем меньше несовершеннолетних решаются на преступления, число таких инцидентов снизилось на 6% — с 408 до 385. Однако преступлений, совершенных лицами до 18 лет возросло на 13% — с 433 до 490.
«Негативные тенденции имеются практически по всем основным криминогенным характеристикам подростковой преступности. Так, рост преступлений, совершенных несовершеннолетними, зафиксирован на территории гг. Тюмени, Ялуторовска, Бердюжского, Викуловского, Исетского, Тюменского, Уватского и Упоровского районов», — говорят правоохранители.
Они признаются, что за минувших год органам правопорядка не удалось стабилизировать ситуацию в сфере преступлений против половой неприкосновенности детей.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Тюменской области стало больше убийств и изнасилований. Об этом сообщалось в отчете руководителя УМВД. Также выросло число угонов автомобилей и актов вымогательства.