В регионе отмечается резкий рост коррупции

Прокуроры региона сообщают, что по их инициативе в 2022 году к дисциплинарной ответственности привлечено 844 должностных лица, к административной — 67 лиц, по материалам проверок возбуждено 28 уголовных дел. Каждый из этих показателей превосходит данные за 2021 год.