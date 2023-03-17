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Posted Сегодня, 06:13

Published Сегодня, 06:13

Modified Сегодня, 06:15

Updated Сегодня, 06:15

В регионе отмечается резкий рост коррупции

17 марта 2023, 06:13
Фото: 1MI

В Тюменской области резко выросло количество тяжких коррупционных преступлений

С 338 до 416 выросло число тяжких коррупционных преступлений в Тюменской области. Это следует из годового отчета прокуратуры, который имеется в распоряжении редакции.
Сюжет
Тюмень

Прокуроры региона сообщают, что по их инициативе в 2022 году к дисциплинарной ответственности привлечено 844 должностных лица, к административной — 67 лиц, по материалам проверок возбуждено 28 уголовных дел. Каждый из этих показателей превосходит данные за 2021 год.

Однако рост раскрываемости коррупционных преступлений за год — с 456 до 509, а также числа дел и предупреждений не уменьшает число коррупционных эпизодов.

«Возросло количество выявленных тяжких и особо тяжких преступных деяний этой категории (с 338 до 416), а также связанных со взяточничеством (с 229 до 278).
Принимаемые координационные и надзорные меры позволили добиться определенных результатов по выявлению и пресечению коррупционных преступлений, совершенных высокопоставленными должностными лицами», — сообщают в прокуратуре по Тюменской области.

Правоохранители напоминают, что в прошлом году к уголовной ответственности был привлечен начальник УГИБДД УМВД России по Тюменской области Селюнин А.Г., а также заместитель начальника регионального УФСИН России Рукосмотров А. А. Дополняет этот список громких дел — арест и уголовное дело против бывшего руководителя управы Восточного административного округа Сухомяткин А.Н.

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Ранее «Наш город» рассказывал о том, что в Тюменской области в 2022 году число убийств возросло более чем на 17%, число преступлений против половой неприкосновенности — на 5,5%.

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