В июне и июле резко вырастет стоимость авиабилетов из Тюмени в Сочи и Дубай. Скрин

Posted Сегодня, 14:03
Published Сегодня, 14:03
Modified Сегодня, 14:03
Updated Сегодня, 14:03
В апреле билеты на рейс Тюмень – Сочи можно купить 6 – 8 тысяч рублей. Но в июле сервис предлагает забронировать перелёт уже за 10 – 12 тысяч. Цены увеличатся минимум на 30 процентов.
Похожая ситуация ждёт тюменцев, которые захотят слетать в Дубай. Пик повышения цен пока фиксируется на начало июня. Если в апреле билеты на рейс Тюмень – Дубай стоят 22 – 26 тысяч рублей, то через 2 месяца уже 26 – 30 тысяч.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области более половины запросов (54,2%) на путешествие и отпуск приходится на Сочи. Отдыхать тюменцы планируют с июня по август.