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Posted Сегодня, 14:03

Published Сегодня, 14:03

Modified Сегодня, 14:03

Updated Сегодня, 14:03

В июне и июле резко вырастет стоимость авиабилетов из Тюмени в Сочи и Дубай. Скрин

17 марта 2023, 14:03
Фото: 1MI

Стоимость билетов из Тюмени в Сочи и Дубай вырастет на 10 - 30 процентов. Скрин

По данным сервиса Яндекс.Касса, летом подорожают авиабилеты из Тюмени в Сочи и Дубай. Уже сейчас стоимость перелёта на рейсах в июне и июле увеличилась на 10 - 30%.
Фото: Скрин сервис Яндекс.Касса

В апреле билеты на рейс Тюмень – Сочи можно купить 6 – 8 тысяч рублей. Но в июле сервис предлагает забронировать перелёт уже за 10 – 12 тысяч. Цены увеличатся минимум на 30 процентов.

Похожая ситуация ждёт тюменцев, которые захотят слетать в Дубай. Пик повышения цен пока фиксируется на начало июня. Если в апреле билеты на рейс Тюмень – Дубай стоят 22 – 26 тысяч рублей, то через 2 месяца уже 26 – 30 тысяч.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области более половины запросов (54,2%) на путешествие и отпуск приходится на Сочи. Отдыхать тюменцы планируют с июня по август.

Билеты на прямые рейсы Тюмень - Ханты-Мансийск существенно подорожают в мае. Скрин
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Деньги#Экономика#Билеты#Цены на билеты#Погода
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