В июне и июле резко вырастет стоимость авиабилетов из Тюмени в Сочи и Дубай. Скрин

Похожая ситуация ждёт тюменцев, которые захотят слетать в Дубай. Пик повышения цен пока фиксируется на начало июня. Если в апреле билеты на рейс Тюмень – Дубай стоят 22 – 26 тысяч рублей, то через 2 месяца уже 26 – 30 тысяч.