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Published Сегодня, 11:13

Modified Сегодня, 11:13

Updated Сегодня, 11:13

Тюменский завод отказался от производства бронежилетов

17 марта 2023, 11:13
Фото: 1MI

Тюменский завод вездеходной техники отказался от производства военных бронежилетов

«Тюменский завод вездеходной техники» не будет производить бронежилеты. По данным РБК Тюмень, работу цехов не удалось наладить. По словам менеджера компании, сейчас предприятие нацелено на выпуск снегоболотоходов «Росомаха».

Ожидалось, что новое производство бронежилетов позволит сохранить собственный штат сотрудников и наладить экспорт. Но теперь задачи завода изменились.

«Нет, к сожалению у нас не пошла эта тема, мы решили все-таки больше перенастроиться, сделать упор на снегоболотоходы «Росомаха», - сообщил РБК Тюмень менеджер по продажам предприятия.

Стоит отметить, что завод функционирует с 2011 года. Его продукция поставляется в страны СНГ.

Ранее «Наш город» сообщал, что против закрытия Тюменской сетевязалтной фабрики выступили женщины из Томска.

Женщины из Томска обратились к президенту из-за закрытия тюменского завода
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#Александр Мязин#Общество#Тюменцы#Работа#Производство#Промышленное производство#Деньги#Экономика#Военные
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