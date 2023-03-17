Тюменский завод отказался от производства бронежилетов

Тюменский завод вездеходной техники отказался от производства военных бронежилетов

«Тюменский завод вездеходной техники» не будет производить бронежилеты. По данным РБК Тюмень, работу цехов не удалось наладить. По словам менеджера компании, сейчас предприятие нацелено на выпуск снегоболотоходов «Росомаха».