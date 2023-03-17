Тюменский завод отказался от производства бронежилетов

Posted Сегодня, 11:13
Published Сегодня, 11:13
Modified Сегодня, 11:13
Updated Сегодня, 11:13
Ожидалось, что новое производство бронежилетов позволит сохранить собственный штат сотрудников и наладить экспорт. Но теперь задачи завода изменились.
«Нет, к сожалению у нас не пошла эта тема, мы решили все-таки больше перенастроиться, сделать упор на снегоболотоходы «Росомаха», - сообщил РБК Тюмень менеджер по продажам предприятия.
Стоит отметить, что завод функционирует с 2011 года. Его продукция поставляется в страны СНГ.
Ранее «Наш город» сообщал, что против закрытия Тюменской сетевязалтной фабрики выступили женщины из Томска.