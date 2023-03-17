Тюменский военкомат разместил новые вакансии для военных

Тюменский военкомат зовет мужчин служить по контракту

На сайте «Работа России» военный комиссариат Тюменской области разместил несколько вакансий для желающих поступить на службу. На данный момент требуются 30 стрелков, зарплата от 30 до 45 тысяч рублей.