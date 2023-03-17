Тюменский военкомат разместил новые вакансии для военных

Posted Сегодня, 11:34
Published Сегодня, 11:34
Modified Сегодня, 11:34
Updated Сегодня, 11:34
Все желающие должны быть годны к военной службе и иметь среднее профессиональное образование.
«Служба по контракту - с переездом в другой регион. нормальная продолжительность рабочего времени. Выплата подъемного пособия», - сообщается в одном из объявлений от 17 марта на сайте «Работа России».
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменской Росгвардии нужны инспекторы, инженеры по контрольно-измерительным приборам и автоматике. Дефицит кадров регистрируется в Тюмени и Тобольске.