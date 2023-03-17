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Published Сегодня, 11:34

Modified Сегодня, 11:34

Updated Сегодня, 11:34

Тюменский военкомат разместил новые вакансии для военных

17 марта 2023, 11:34
Фото: 1MI

Тюменский военкомат зовет мужчин служить по контракту

На сайте «Работа России» военный комиссариат Тюменской области разместил несколько вакансий для желающих поступить на службу. На данный момент требуются 30 стрелков, зарплата от 30 до 45 тысяч рублей.
«Служба по контракту - с переездом в другой регион. нормальная продолжительность рабочего времени. Выплата подъемного пособия», - сообщается в одном из объявлений от 17 марта на сайте «Работа России».

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменской Росгвардии нужны инспекторы, инженеры по контрольно-измерительным приборам и автоматике. Дефицит кадров регистрируется в Тюмени и Тобольске.

В тюменской Росгвардии не хватает сотрудников
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#Александр Мязин#Общество#Тюменцы#Работа#Деньги#Экономика#Военные
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