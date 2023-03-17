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Published Сегодня, 01:32

Modified Сегодня, 01:37

Updated Сегодня, 01:37

Тюменец предупреждает об опасности: жители Зареки могут угодить в открытый люк

17 марта 2023, 01:32
Фото: ЧС Тюмень

Тюменцы сообщают об открытом канализационном люке в районе Старой Зареки

В паблике «ЧС Тюмень» горожанин сообщил, что по улице Земляной вал открыт канализационный люк с водой и предупредил земляков об опасности.
«Недалеко от дома по улице Земляной вал, 68, (Старая зарека) открыт люк. Ничем не загорожено, очень опасно (в люке вода)», — предупредил местный житель.

В комментариях подписчики согласились, что это действительно страшно и нужно как можно скорее привлечь внимание к ситуации, иначе ребятишки могут угодить туда.

«У меня папа в открытый люк падал, ногу сломал. Хорошо, что нашли быстро. Пошел с собакой гулять, собака бегает вокруг, отца нет. Если б не собака, могли долго искать», — ответила тюменка.

Ранее «Наш город» сообщал, что местные жители жалуются на аварийный участок дороги по улице Тимофея Чаркова, где часто происходят ДТП.

 

Тюменцы жалуются на аварийный участок дороги Зарекой
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#Елена Чебоксарова#Канализационный люк#Жалобы#Общество#Тюменцы#Новости тюмени#Безопасность на дорогах
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