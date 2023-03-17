Тюменец предупреждает об опасности: жители Зареки могут угодить в открытый люк

Posted Сегодня, 01:32
Published Сегодня, 01:32
Modified Сегодня, 01:37
Updated Сегодня, 01:37
«Недалеко от дома по улице Земляной вал, 68, (Старая зарека) открыт люк. Ничем не загорожено, очень опасно (в люке вода)», — предупредил местный житель.
В комментариях подписчики согласились, что это действительно страшно и нужно как можно скорее привлечь внимание к ситуации, иначе ребятишки могут угодить туда.
«У меня папа в открытый люк падал, ногу сломал. Хорошо, что нашли быстро. Пошел с собакой гулять, собака бегает вокруг, отца нет. Если б не собака, могли долго искать», — ответила тюменка.
Ранее «Наш город» сообщал, что местные жители жалуются на аварийный участок дороги по улице Тимофея Чаркова, где часто происходят ДТП.