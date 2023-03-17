Субсидии тюменцам за ЖКХ, закроется «Вкусно — и точка» на Ленина, тюменская коррупция

В 2022 году к дисциплинарной ответственности привлечено 844 должностных лица, к административной — 67 человек и 28 к уголовной. Однако рост раскрываемости коррупционных преступлений за год — с 456 до 509. В прошлом году к ответственности привлечен начальник УГИБДД УМВД России по Тюменской области Селюнин А.Г.