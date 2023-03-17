Субсидии тюменцам за ЖКХ, закроется «Вкусно — и точка» на Ленина, тюменская коррупция

Posted Сегодня, 18:34
Published Сегодня, 18:34
Modified Сегодня, 18:34
Updated Сегодня, 18:34
Субсидии тюменцам, которые тратят на ЖКХ 20% дохода.
Все, что будет насчитываться сверху можно погасить субсидией из регионального бюджета. В правительстве сообщают, что на меры поддержки для тех, чьи платежки превысят 20% от доходы уже выделено 524 млн рублей.
С начала июня 2022 года планировал снизить порог предоставления этих субсидий. Ранее регион оплачивал только те суммы, которые превышали 22% от дохода семьи.
Но только в прошлом году тарифы повысились на 14,9%, а потом ещё на 9% в декабре.
На улице Ленина в Тюмени 20 марта закроется первый McDonald’s.
Сегодня стало известно, что ресторан быстрого питания «Вкусно — и точка» на улице Ленина, 54, закроют на ремонт. По данным пресс-службы компании, работы начнутся уже на следующей неделе. Ожидается, что обновлённый ресторан откроется в мае.
Стоит отметить, что только недавно в областной столице открыли пятый ресторан российской сети быстрого питания. Туда до сих пор набирают новых сотрудников
В Тюменской области резко выросло количество тяжких коррупционных преступлений.
С 338 до 416 выросло число тяжких коррупционных преступлений в Тюменской области. Эти данные содержатся в отчёте прокуратуры, который имеется в распоряжении редакции.
В 2022 году к дисциплинарной ответственности привлечено 844 должностных лица, к административной — 67 человек и 28 к уголовной. Однако рост раскрываемости коррупционных преступлений за год — с 456 до 509. В прошлом году к ответственности привлечен начальник УГИБДД УМВД России по Тюменской области Селюнин А.Г.
«Возросло количество выявленных тяжких и особо тяжких преступных деяний этой категории (с 338 до 416), а также связанных со взяточничеством (с 229 до 278)», — сообщают в прокуратуре по Тюменской области.