Сплошные проверки пройдут в выходные в Тюмени, Тюменском районе и селах

Posted Сегодня, 13:36
Published Сегодня, 13:36
Modified Сегодня, 13:36
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В воскресенье проверят водителей из других муниципальных округов.
«Учитывая, что в сельских населенных пунктах информация о заезде наряда ДПС распространяется очень быстро, автоинспекторы будут использовать тактику оперативного маневра силами и средствами, перемещая наряды ДПС из одного населенного пункта в другой», - сообщает пресс-служба ГИБДД по Тюменской области.
Стоит отметить, что подобные проверки проходят регулярно каждую неделю. В выходные дни много пьяных автомобилистов, но обычно их выявляют не в ходе сплошных проверок. Например, в феврале рейды прошли на Московском тракте и на улице Луначарского. Пьяных водителей тогда не обнаружили, были выявлены небольшие нарушения ПДД.
В ближайшее время в Тюменской области пройдут «сплошные проверки» водителей автобусов. Мероприятия состоятся на загородных трассах. В 202 авариях за прошлый год погибли шесть человек, 256 получили различные травмы. С начала этого года в регионе зарегистрировано 22 дорожно-транспортных происшествия с участием автобусов, в 15 из них виновны водители пассажирского общественного транспорта.
Ранее «Наш город» сообщал, что сегодня пробки в Тюмени составили 9 баллов. Серьёзный затор образовался на Закалужской (южная часть Объездной дороги). Недалеко от круга на Мельникайте произошло ДТП, пробка растянулась на 4 километра до Московского тракта. На улице Профсоюзной идёт уборка снега, скорость транспортных средств снизилась до 3-5 км/ч. Из-за аварии затруднения на улице Пермякова, здесь столкнулись «Лада» и «Шевроле». Машины перекрыли две полосы движения, но пострадала только техника. Причины аварии ещё выясняются.