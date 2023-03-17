Сплошные проверки пройдут в выходные в Тюмени, Тюменском районе и селах

В ближайшее время в Тюменской области пройдут «сплошные проверки» водителей автобусов. Мероприятия состоятся на загородных трассах. В 202 авариях за прошлый год погибли шесть человек, 256 получили различные травмы. С начала этого года в регионе зарегистрировано 22 дорожно-транспортных происшествия с участием автобусов, в 15 из них виновны водители пассажирского общественного транспорта.