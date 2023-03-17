nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:48

Published Сегодня, 06:48

Modified Сегодня, 06:50

Updated Сегодня, 06:50

Сотрудники ГИБДД поймали мужчину, который играл в «шашки» на дороге

17 марта 2023, 06:48
Фото: ГИБДД по Тюменской области

Сотрудники ГИБДД благодаря горожанам смогли поймать тюменского шумахера

Для обгона тюменец даже выехал на встречную полосу. Однако этот маневр был записан видеорегистраторов автомобиля тюменца, которых двигался позади. Запись он размести в социальных сетях, они и привлекла сотрудников ГИБДД.
Сюжет
Тюмень
«Неравнодушные тюменцы помогли инспекторам полка ДПС привлечь к административной ответственности тюменца, совершившего опасный обгон на пешеходном переходе. Нарушителю 39 лет. Составлен административный материал за выезд на встречную полосу. Вынесен штраф», — сообщают в ГИБДД по Тюменской области.

Ранее тюменцы обсуждали опасные маневры водителя. Оказалось, что его опасное вождение замечено не в первый раз. Многие уже сталкивались с етм, что водитель подрезал их или осуществлял другие маневры, которые подвергали водителей опасности.

Стоит отметить, что вероятность ДТП с летальным исходом наиболее высока при лобовом столкновении, которые чаще всего происходят именно из-за подобных маневров — водитель выезжает на встречную полосу.

В день рождения сотрудники ГИБДД оштрафовали 25-летнюю тюменку за выезд на встречку
Узнать подробнее

Ранее «Наш город» сообщал о том, что д день рождения тюменки сотрудники ГИБДД оштрафовали ее за выезд на встречку. 

#Алиса Вернер#Автомобилисты#Опасное вождение#ГИБДД#Административная ответственность#Гонка чемпионов#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Безопасность на дорогах#Водители#Жалобы#Происшествия#Деньги#Тюмень#Тюменская область
Подпишитесь
В регионе отмечается резкий рост коррупции
Сегодня, 06:13
В регионе регистрируется все больше детских суицидов
Сегодня, 06:20
Водителя тюменской молочной компании придавило автомобилем
Сегодня, 05:19
В регионе выросло число убийств и изнасилований
Вчера, 12:10
На тюменской трассе вспыхнул внедорожник
Сегодня, 04:12
Нового адвоката Бережного вынудили удалить все публикации из социальных сетей
Сегодня, 03:39