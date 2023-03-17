Сотрудники ГИБДД поймали мужчину, который играл в «шашки» на дороге

Posted Сегодня, 06:48
Published Сегодня, 06:48
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Updated Сегодня, 06:50
«Неравнодушные тюменцы помогли инспекторам полка ДПС привлечь к административной ответственности тюменца, совершившего опасный обгон на пешеходном переходе. Нарушителю 39 лет. Составлен административный материал за выезд на встречную полосу. Вынесен штраф», — сообщают в ГИБДД по Тюменской области.
Ранее тюменцы обсуждали опасные маневры водителя. Оказалось, что его опасное вождение замечено не в первый раз. Многие уже сталкивались с етм, что водитель подрезал их или осуществлял другие маневры, которые подвергали водителей опасности.
Стоит отметить, что вероятность ДТП с летальным исходом наиболее высока при лобовом столкновении, которые чаще всего происходят именно из-за подобных маневров — водитель выезжает на встречную полосу.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что д день рождения тюменки сотрудники ГИБДД оштрафовали ее за выезд на встречку.