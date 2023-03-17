РЭО совместно с Минприроды разработают в Запорожской области схему обращения с ТКО

В Мариуполе также появится экопромышленный парк (ЭПП), в который войдут несколько заводов по переработке строительных и медицинских отходов. Его должны построить к 2028 году. Планируется, что на начальном этапе мощность заводов составит около 120 тысяч тонн, позже она будет увеличена до 170 тысяч тонн. Основные технологические решения проекта уже прорабатывают специалисты РЭО. Также обсуждаются варианты предоставления ему мер поддержки.