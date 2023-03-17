РЭО совместно с Минприроды разработают в Запорожской области схему обращения с ТКО

Posted Сегодня, 16:14
Published Сегодня, 16:14
Modified Сегодня, 16:15
Updated Сегодня, 16:15
План подписали РЭО и Министерство природных ресурсов и экологии военно-гражданской администрации области, сообщает 360rv.ru.
Об этом рассказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев.
«Подписали дорожную карту, в рамках которой в настоящее время осуществляются сбор и верификация информации, необходимой для разработки территориальной схемы и концепции развития отрасли обращения с ТКО. В том числе идет сбор данных о нахождении источников образования и объемах ТКО, действующих и перспективных объектах обработки, утилизации, обезвреживания и размещения ТКО», — сказал Буцаев.
В настоящее время, по словам главы РЭО, прорабатываются различные варианты создания вблизи городов Мелитополя и Бердянска комплексов по обращению с ТКО. Запуск в эксплуатацию этих объектов запланирован на 2026–2027 годы.
Территориальная схема поможет определить оптимальные способы вывоза отходов, куда их транспортировать, количество требуемых объектов обращения с ТКО. Также, согласно карте, будет посчитан объем отходов, образуемых жителями регионов.
В Мариуполе также появится экопромышленный парк (ЭПП), в который войдут несколько заводов по переработке строительных и медицинских отходов. Его должны построить к 2028 году. Планируется, что на начальном этапе мощность заводов составит около 120 тысяч тонн, позже она будет увеличена до 170 тысяч тонн. Основные технологические решения проекта уже прорабатывают специалисты РЭО. Также обсуждаются варианты предоставления ему мер поддержки.