Прибыль малого бизнеса в сфере культуры выросла на 70%

Posted Сегодня, 14:14
Published Сегодня, 14:14
Modified Сегодня, 14:15
Updated Сегодня, 14:15
Как передают “Известия”, специалисты полагают, что рост доходов предпринимателей на фоне общего экономического упадка обусловлен введением налогового вычета за фитнес и реализацией проекта «Пушкинская карта». Также на положительную динамику повлиял уровень развития внутреннего туризма и уход иностранных брендов. По прогнозам аналитиков, малые предприятия в этих сферах продолжат наращивать доходы, что сделает свой вклад в восстановление ВВП.