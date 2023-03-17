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Posted Сегодня, 14:14

Published Сегодня, 14:14

Modified Сегодня, 14:15

Updated Сегодня, 14:15

Прибыль малого бизнеса в сфере культуры выросла на 70%

Сегодня, 14:14
Малые предприятия в сфере культуры, спорта и развлечений увеличили выручку на 70% в прошлом году.

Как передают “Известия”, специалисты полагают, что рост доходов предпринимателей на фоне общего экономического упадка обусловлен введением налогового вычета за фитнес и реализацией проекта «Пушкинская карта». Также на положительную динамику повлиял уровень развития внутреннего туризма и уход иностранных брендов. По прогнозам аналитиков, малые предприятия в этих сферах продолжат наращивать доходы, что сделает свой вклад в восстановление ВВП.

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