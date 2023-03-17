Попытка самовольно подключиться к ВЛ подвела тюменца под суд

В Тюменской области мужчину лишили свободы за нарушение правил пожарной безопасности

Ярковский районный суд вынес приговор Эдуарду Рахимчанову за нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электропровода, в результате чего обвиняемый по неосторожности нанес вред здоровью жильца дома. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судебной системы региона.

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