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Posted Сегодня, 03:24

Published Сегодня, 03:24

Modified Сегодня, 04:05

Updated Сегодня, 04:05

Попытка самовольно подключиться к ВЛ подвела тюменца под суд

17 марта 2023, 03:24
Фото: 1MI

В Тюменской области мужчину лишили свободы за нарушение правил пожарной безопасности

Ярковский районный суд вынес приговор Эдуарду Рахимчанову за нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электропровода, в результате чего обвиняемый по неосторожности нанес вред здоровью жильца дома. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судебной системы региона.
Сюжет
Суд

Из материалов дела следует, что 10 мая прошлого года гражданин самовольно подключился к  воздушной линии электропередачи, после чего произошло возгорание домовладения в селе Бачелино. Впоследствии пожар охватил жилой дом, в котором находился пострадавший.

Осуждённый вину признал, его приговорили к лишению свободы сроком на 4 месяца.

Ранее «Наш город» писал, что тюменец выиграл суд с военным комиссариатом и был освобождён от призыва на военную службу.

Тюменец выиграл суд и получил право не служить в армии
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#Елена Чебоксарова#Суд#Приговор#Пожар#Пострадавший#Тюменская область
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