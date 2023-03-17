Попытка самовольно подключиться к ВЛ подвела тюменца под суд

Posted Сегодня, 03:24
Published Сегодня, 03:24
Modified Сегодня, 04:05
Updated Сегодня, 04:05
Из материалов дела следует, что 10 мая прошлого года гражданин самовольно подключился к воздушной линии электропередачи, после чего произошло возгорание домовладения в селе Бачелино. Впоследствии пожар охватил жилой дом, в котором находился пострадавший.
Осуждённый вину признал, его приговорили к лишению свободы сроком на 4 месяца.
Ранее «Наш город» писал, что тюменец выиграл суд с военным комиссариатом и был освобождён от призыва на военную службу.