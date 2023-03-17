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Published Сегодня, 03:39

Modified Сегодня, 03:41

Updated Сегодня, 03:41

Нового адвоката Бережного вынудили удалить все публикации из социальных сетей

17 марта 2023, 03:39
Фото: 1MI

Адвокату Виталия Бережного суд приказал удалить всю информацию из медиаресурсов

Александр Почуев сообщил, что суд потребовал от него удаления всей информации по резонансному делу. Однако адвокат направил соответствующий запрос, чтобы вернуть себе возможность и далее публиковать ключевые моменты дела.
«В связи с требованием суда об удалении всей информации на моих медиаресурсах, по одному из моих резонансных дел, исходя из уважения к суду, считаю необходимым подчинится таковому. Однако, мною направлен соответствующий запрос в адвокатскую палату и после формирования позиции по вопросу о допустимом и необходимом информировании общественности по резонансным делам с участием присяжных заседателей я смогу в допустимой мере отвечать на Ваши запросы», — сообщил Почуев.

Ранее через свои социальные сети мужчина сообщал о том, как будет строить защиту Виталия Бережного и о нарушении закона в отношении его подзащитного.Недавно адвокат рассказывал, что обвиняемого в убийстве тюменской школьницы, отправили в карцер. Он находится в московском СИЗО. Почуев сказал прямо — на Бережного оказывают давление.

Обвиняемого в убийстве школьницы из Тюмени Виталия Бережного отправили в карцер
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Ранее «Наш город» рассказывал о новом адвокате Виталия Бережного и его планах по защите подсудимого.

#Алиса Вернер#Убийство 8-летней Насти Муравьевой#Суд#Адвокаты#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Тюмень#Жалоба#Тюменская область
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