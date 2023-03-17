Нового адвоката Бережного вынудили удалить все публикации из социальных сетей

Posted Сегодня, 03:39
Published Сегодня, 03:39
Modified Сегодня, 03:41
Updated Сегодня, 03:41
«В связи с требованием суда об удалении всей информации на моих медиаресурсах, по одному из моих резонансных дел, исходя из уважения к суду, считаю необходимым подчинится таковому. Однако, мною направлен соответствующий запрос в адвокатскую палату и после формирования позиции по вопросу о допустимом и необходимом информировании общественности по резонансным делам с участием присяжных заседателей я смогу в допустимой мере отвечать на Ваши запросы», — сообщил Почуев.
Ранее через свои социальные сети мужчина сообщал о том, как будет строить защиту Виталия Бережного и о нарушении закона в отношении его подзащитного.Недавно адвокат рассказывал, что обвиняемого в убийстве тюменской школьницы, отправили в карцер. Он находится в московском СИЗО. Почуев сказал прямо — на Бережного оказывают давление.
Ранее «Наш город» рассказывал о новом адвокате Виталия Бережного и его планах по защите подсудимого.