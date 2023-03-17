Нового адвоката Бережного вынудили удалить все публикации из социальных сетей

Ранее через свои социальные сети мужчина сообщал о том, как будет строить защиту Виталия Бережного и о нарушении закона в отношении его подзащитного.Недавно адвокат рассказывал, что обвиняемого в убийстве тюменской школьницы, отправили в карцер. Он находится в московском СИЗО. Почуев сказал прямо — на Бережного оказывают давление.