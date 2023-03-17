На тюменской трассе вспыхнул внедорожник

Posted Сегодня, 04:12
Published Сегодня, 04:12
Modified Сегодня, 04:14
Updated Сегодня, 04:14
«Спустя девять минут на место происшествия прибыли два отделения 67-й пожарно-спасательной части. Автомобиль был полностью охвачен огнем. В течение трех минут огнеборцы ликвидировали пожар», — сообщают в МЧС.
Также известно, что в результате происшествия никто не пострадал. Дознаватели определили, что автомобиль загорелся из-за короткого замыкания. В связи с этим спасатели напоминают о необходимости своевременной проверки и технического обслуживания всех узлов и агрегатов ваших транспортных средств.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что 6 марта на улице Николая Федорова, 1, загорелся балкон. Жильцов многоквартирного дома пришлось эвакуировать, спасено 14 человек, среди которых три ребёнка.