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Published Сегодня, 04:12

Modified Сегодня, 04:14

Updated Сегодня, 04:14

На тюменской трассе вспыхнул внедорожник

17 марта 2023, 04:12
Фото: МЧС по Тюменской области

Отечественный внедорожник загорелся на тюменской трассе

Происшествие зафиксировано на на 16 километре федеральной автодороги «Тюмень-Ханты-Мансийск». Из-за короткого замыкания автомобиль загорелся.
«Спустя девять минут на место происшествия прибыли два отделения 67-й пожарно-спасательной части. Автомобиль был полностью охвачен огнем. В течение трех минут огнеборцы ликвидировали пожар», — сообщают в МЧС.
Фото: МЧС по Тюменской области

Также известно, что в результате происшествия никто не пострадал. Дознаватели определили, что автомобиль загорелся из-за короткого замыкания. В связи с этим спасатели напоминают о необходимости своевременной проверки и технического обслуживания всех узлов и агрегатов ваших транспортных средств.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что 6 марта на улице Николая Федорова, 1, загорелся балкон. Жильцов многоквартирного дома пришлось эвакуировать, спасено 14 человек, среди которых три ребёнка.

#Автомобилисты#МЧС#Сотрудники МЧС#Пресс-служба МЧС#Пожар#Пожары#Пожарные#Общество#Происшествия#Безопасность на дорогах#Водители#Тюмень#Тюменская область#Алиса Вернер
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