На тюменской трассе вспыхнул внедорожник

Также известно, что в результате происшествия никто не пострадал. Дознаватели определили, что автомобиль загорелся из-за короткого замыкания. В связи с этим спасатели напоминают о необходимости своевременной проверки и технического обслуживания всех узлов и агрегатов ваших транспортных средств.