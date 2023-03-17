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Published Сегодня, 12:12

Modified Сегодня, 12:12

Updated Сегодня, 12:12

На севере Тюменской области ограничивают перевозки на переправе из-за потепления

17 марта 2023, 12:12
Фото: 1MI

Из-за теплой погоды в Тюменской области могут закрыть зимние переправы

На ледовой переправе через Иртыш в Увате ограничили грузоперевозки. По данным видеосюжета «Тюменского времени», на 17 марта разрешён проезд большегрузов грузоподъёмностью до 15 тонн.

Это связанно с потеплением. Эксперты не исключают, что скоро разрешённую массу снизят в 2-3 раза.

«Если ещё неделю будет устойчивый минус, то переправа прослужит до апреля. По крайней мере для транспорта грузоподъёмностью до 5 тонн», - сообщил замдиректора ДРСУ-6 в видеосюжете «Тюменского времени».

Ранее «Наш город» сообщал, что с 16 по 18 марта в Тюмени будет плюсовая температура. В субботу днём до + 2 градусов.

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#Александр Мязин#Общество#Тюменцы#Дороги#Безопасность на дорогах#Жалобы#Водители#Погода в Тюмени#Погода
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