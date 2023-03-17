На севере Тюменской области ограничивают перевозки на переправе из-за потепления

Posted Сегодня, 12:12
Published Сегодня, 12:12
Modified Сегодня, 12:12
Updated Сегодня, 12:12
Это связанно с потеплением. Эксперты не исключают, что скоро разрешённую массу снизят в 2-3 раза.
«Если ещё неделю будет устойчивый минус, то переправа прослужит до апреля. По крайней мере для транспорта грузоподъёмностью до 5 тонн», - сообщил замдиректора ДРСУ-6 в видеосюжете «Тюменского времени».
Ранее «Наш город» сообщал, что с 16 по 18 марта в Тюмени будет плюсовая температура. В субботу днём до + 2 градусов.