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Published Сегодня, 08:16

Modified Сегодня, 08:18

Updated Сегодня, 08:18

На дорогах региона заметили судебных приставов

17 марта 2023, 08:16
Фото: 1MI

На дорогах Тюменской области работают судебные приставы

Заводоуковские автоинспекторы и судебные приставы сегодня участвуют в мероприятии «Профилактика».
Сюжет
Тюмень

Рейд сейчас проходит на 2-м километре автодороги Заводоуковск-Упорово. Сотрудникам двух ведомств уже пригодился эвакуатор.

«Наряды ДПС работают вместе со службой судебных приставов, а также мобильными комплексами фиксации нарушений ПДД, в базу которых внесены данные должников, водителей, лишенных права управления транспорта и серийных нарушителей ПДД», — рассказала в ГИБДД по Тюменской области.
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Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Калининском районном суде рассмотрели жалобу Юрия Смирнова, дедушки девочки, которую насильно изъяли судебные приставы. Он хотел обжаловать решение следователя, который прекратил расследование дела об избиении приставами гражданина Смирнова, однако мужчине отказали. Свои выпавшие зубы он показал журналистам нашего издания.

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