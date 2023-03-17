На дорогах региона заметили судебных приставов

Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Калининском районном суде рассмотрели жалобу Юрия Смирнова, дедушки девочки, которую насильно изъяли судебные приставы. Он хотел обжаловать решение следователя, который прекратил расследование дела об избиении приставами гражданина Смирнова, однако мужчине отказали. Свои выпавшие зубы он показал журналистам нашего издания.