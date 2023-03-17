На дорогах региона заметили судебных приставов

Posted Сегодня, 08:16
Published Сегодня, 08:16
Modified Сегодня, 08:18
Updated Сегодня, 08:18
Рейд сейчас проходит на 2-м километре автодороги Заводоуковск-Упорово. Сотрудникам двух ведомств уже пригодился эвакуатор.
«Наряды ДПС работают вместе со службой судебных приставов, а также мобильными комплексами фиксации нарушений ПДД, в базу которых внесены данные должников, водителей, лишенных права управления транспорта и серийных нарушителей ПДД», — рассказала в ГИБДД по Тюменской области.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Калининском районном суде рассмотрели жалобу Юрия Смирнова, дедушки девочки, которую насильно изъяли судебные приставы. Он хотел обжаловать решение следователя, который прекратил расследование дела об избиении приставами гражданина Смирнова, однако мужчине отказали. Свои выпавшие зубы он показал журналистам нашего издания.