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Published Сегодня, 07:22

Modified Сегодня, 07:24

Updated Сегодня, 07:24

Моор утвердил максимальную долю расходов на жилье и ЖКХ

17 марта 2023, 07:22
Фото: 1MI

Губернатор Тюменской области утвердил максимальную долю расходов на жилье и ЖКХ

В Тюменской области существует стандарт, согласно которому доля расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи не должна превышать 20%. Все, что будет насчитываться сверху можно погасить субсидией из регионального бюджета.
Сюжет
Тюмень

Александр Моор, губернатор Тюменской области уже подписал соответствующее постановление. В правительстве сообщают, что на меры поддержки для тех, чьи платежки превысят 20% от доходы уже выделено 524 млн рублей.

Ранее в ходе прямой линии губернатор сообщал, что еще с начала июня 2022 года планировал снизить порог предоставления этих субсидий. Ранее регион оплачивал только те суммы, которые превышали 22% от дохода семьи.

Однако жителей Тюменской области все равно обеспокоило повышение тарифов на 14,9%, хотя, по словам губернатора, стоимость коммунальных услуг сейчас и так гораздо меньше их фактической стоимости.

Тюменский общественник судится с администрацией города из-за отказа в митинге по ЖКХ
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Ранее «Наш город» сообщал о том, что тюменский общественник Юрий Рябцев подал в суд исковое заявление в отношении администрации города и оперативного штаба из-за отказа в проведении митинга «За качество и доступность жилищно-коммунальных услуг».

#Алиса Вернер#Моор#Александр Моор#ЖКХ#Проблемы ЖКХ#Услуги ЖКХ#Деньги#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Жалобы#Экономика#Тюмень#Тюменская область
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