Моор утвердил максимальную долю расходов на жилье и ЖКХ

Posted Сегодня, 07:22
Published Сегодня, 07:22
Modified Сегодня, 07:24
Updated Сегодня, 07:24
Александр Моор, губернатор Тюменской области уже подписал соответствующее постановление. В правительстве сообщают, что на меры поддержки для тех, чьи платежки превысят 20% от доходы уже выделено 524 млн рублей.
Ранее в ходе прямой линии губернатор сообщал, что еще с начала июня 2022 года планировал снизить порог предоставления этих субсидий. Ранее регион оплачивал только те суммы, которые превышали 22% от дохода семьи.
Однако жителей Тюменской области все равно обеспокоило повышение тарифов на 14,9%, хотя, по словам губернатора, стоимость коммунальных услуг сейчас и так гораздо меньше их фактической стоимости.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что тюменский общественник Юрий Рябцев подал в суд исковое заявление в отношении администрации города и оперативного штаба из-за отказа в проведении митинга «За качество и доступность жилищно-коммунальных услуг».