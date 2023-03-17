Минфин ищет деньги для бюджета, дефицит оплатят россияне

Posted Сегодня, 20:10
Published Сегодня, 20:10
Modified Сегодня, 20:10
Updated Сегодня, 20:10
За январь и февраль нефтегазовые доходы составили всего лишь 947 млрд рублей. Снижение почти на 46%, на 9% сократились прочие доходы. А вот траты федерального бюджета за тот же период выросли на 52% - до 5,744 трлн рублей. Результат начала года под санкциями, затрагивающими нефтегазовый сектор: дефицит федерального бюджета составил 2,581 трлн рублей.
И это только за 2 первых месяца. На всю систему здравоохранения в 2023 году планируется выделить 1,47 трлн рублей. Если продолжать тратить деньги с той же скоростью, то резервный фонд исчерпается за 1-2 года.
Дефицит – это не только цифры в документах Минфина, но и реальные деньги, финансирование социальной сферы, промышленности.
«Расходы в январе были нетипично высокими из-за раннего авансирования проектов и раннего возврата экспортного НДС, а доходы в будущем должны будут повыситься из-за ожидаемого подорожания нефти», - сообщает замминистра Ирина Окладникова.
Средства для покрытия дефицита будут искать внутри страны.
Несколько дней назад появилась новость о том, что Минфин может предложит выпуск «патриотических облигаций» для населения, которые бы распространялись через банки и другие финансовые платформы. И
Подобные схемы были и в США и в СССР. В 1927 году перешли к новой схеме – распространение бумаг по подписке среди трудовых коллективов. Это тоже форма принудительных займов. Рабочие госпредприятий тратили 6,5–7,6% своей зарплаты на выкуп бумаг.
«Как бы это банально не звучало, что в будущем у нас будет включен печатный станок. И это приведет к увеличению инфляции. Но и конечно облигационные займы будут очень хорошо использоваться», - полагает Давид Тереладзе.