Минфин ищет деньги для бюджета, дефицит оплатят россияне

За январь и февраль нефтегазовые доходы составили всего лишь 947 млрд рублей. Снижение почти на 46%, на 9% сократились прочие доходы. А вот траты федерального бюджета за тот же период выросли на 52% - до 5,744 трлн рублей. Результат начала года под санкциями, затрагивающими нефтегазовый сектор: дефицит федерального бюджета составил 2,581 трлн рублей.