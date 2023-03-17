Меняю мясо на водку: жительница вагая украла 5 кг говядины

Posted Сегодня, 08:04
Published Сегодня, 08:04
Modified Сегодня, 08:04
Updated Сегодня, 08:04
Сотрудники УМВД выяснили, что неоднократно судимая селянка пришла к потерпевшей, чтобы попросить у нее мяса и водки, но раз уж женщины не было дома, она взломала замок и собственноручно взяла все необходимое.
«В настоящее время задержанной избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. По данному факту следственным отделением ОП № 1 МО МВД России „Тобольский“ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации „Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище““, — сообщают в УМВД.
Теперь за 5 килограммов мяса, обменянных на 5 бутылок алкоголя и 300 рублей, женщина может вновь попасть в тюрьму, но уже на 6 лет.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что двое молодых людей несколько раз получали товар в пунктах Wildberries и не заплатили за него. Однако суд заявил, что они не виноваты.