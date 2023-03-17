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Published Сегодня, 08:04

Modified Сегодня, 08:04

Updated Сегодня, 08:04

Меняю мясо на водку: жительница вагая украла 5 кг говядины

17 марта 2023, 08:04
Фото: 1MI

Жительница тюменской области украла 5 кг мяса и обменяла на алкоголь

После того, как жительница вагая обокрала дом своей подруги и поспешила обменять украденное мясо на 5 литров алкоголя и 300 рублей, хозяйка говядины обратилась в полицию.
Сюжет
МВД

Сотрудники УМВД выяснили, что неоднократно судимая селянка пришла к потерпевшей, чтобы попросить у нее мяса и водки, но раз уж женщины не было дома, она взломала замок и собственноручно взяла все необходимое.

«В настоящее время задержанной избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. По данному факту следственным отделением ОП № 1 МО МВД России „Тобольский“ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации „Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище““, — сообщают в УМВД.

Теперь за 5 килограммов мяса, обменянных на 5 бутылок алкоголя и 300 рублей, женщина может вновь попасть в тюрьму, но уже на 6 лет.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что двое молодых людей несколько раз получали товар в пунктах Wildberries и не заплатили за него. Однако суд заявил, что они не виноваты. 

#Алиса Вернер#Кража#Мясо#МВД#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Тюмень#Тюменская область
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